Королева карантина: Бритни Спирс демонстрирует спортивную фигуру в наряде "самого сексуального" оттенка

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Звезда подготовила гардероб для теплого сезона

Бритни Спирс знает, что карантин не будет длиться всегда. А потому не теряет времени даром, регулярно занимаясь своей фигурой, а также составляя гардероб для будущих теплых деньков. Новое видео в микроблоге звезды демонстрирует как раз последнее. Певица решила похвастаться яркими летними вещами, а заодно показать и свое постройневшее тело.

Певица обожает оранжевый (фото: instagram.com/britneyspears)

В коротком ролике известная своей любовью к необычным образам звезда примерила несколько аутфитов. Ярко-оранжевое платье на одно плечо, облегающее по фигуре. Ярко-малиновое с забавными рукавами-фонариками. А также ансамбль из джинсовых шорт с низкой посадкой и блузы с вырезом на спине и оборками на коротких рукавах. Все образы она дополнила любимым чокером. Макияж и прическу Спирс менять не стала – подведены глаза и слегка растрепанные волосы уже стали ее визитной карточкой.

Бритни примеряет новые вещи (видео: instagram.com/britneyspears)

«Окей, я думаю, мне скучно... Я в моем доме в течение двух недель карантина, и я моделирую платья, которых у меня не было! Я попыталась сделать снимок экрана, но это не сработало. Я поняла, что у меня волосы в хвосте, и нет обуви. Во всяком случае, у меня получилось это симпатичное видео!!! Я устала быть спокойной, поэтому я встала, чтобы пойти потанцевать в этом оранжевом платье... А вы знаете, что я только что узнала сегодня??!? Оранжевый символизирует богатство, успех, активность, счастье, веселье, равновесие, сексуальность, наслаждение, выражение, солнце и тепло. И это именно то, что я почувствовала, надев его! !! P.S. очевидно, я шутила о пробежке 100 метров за 5,97 секунды… Мировой рекорд удерживает Усэйн Болт, который составляет 9,58 секунды... Но, поверьте, что я приду к мировому рекорду», – написала неугомонная Бритни.

«Королева карантина», «Ты выглядишь так восхитительно в этих нарядах», «Ты просто, как модель», – не устают восхищаться подписчики Бритни.

Напомним, певица взяла на себя негласные обязательства во время карантина поддерживать и вдохновлять своих фанатов. Сначала она пообещала выкладывать в сеть асаны из йоги, чтобы тренировать дух и тело фолловеров. А затем просто записывала видео позитивного содержания, главный посыл которых – нужно оставаться сильными и не унывать.