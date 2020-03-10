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В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.03.2020 - 22:32
В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица показала очередное провокационное фото

Бритни Спирс продолжает будоражить сеть провокационными постами. В этот раз певица опубликовала фото, где предстала практически обнаженной. На ней надето только массивное колье из черных камней. И хотя фото обрезано, на нем отлично видно, что под украшением Бритни полностью голая. Завершает образ выразительный макияж со smoky eyes, которые уже стали фирменными для Спирс. А также укладка со слегка завитыми и взъерошенными волосами.

В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом

Новое фото Бритни (фото: instagram.com/britneyspears)

"Что #MeaningfulMonday значит для меня? Ну, для меня черные бриллианты символизируют и значение, и цель ... И я хочу каждый день находить смысл и цель... Поэтому, когда я нашла эти черные бриллианты, мне пришлось их сразу надеть! Бриллианты – лучшие друзья девушек!", – написала певица под снимком. Поклонники подхватили позитивную волну любимой певицы и принялись писать ей комплименты.

  • Королева черных бриллиантов
  • О боже, это просто вдохновение!
  • Невероятно красивая!
  • Ты просто ошеломительна!

В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом

В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом

В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образомВ бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Были и те, кто решил раскритиковать Бритни. Так, многим образ пришелся не по душе. Как обычно, фанаты возмущаются несколько вульгарным и неряшливым внешним видом 38-летней звезды. Напомним, обычно они критикуют девушку за неаккуратный макияж глаз, а также за использование фотошопа. Особенно певицу возмущают последние. Теперь она часто пишет в своем микроблоге, что не использует никаких программ для обработки картинок. И что на фото она всегда максимально натуральна.

В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом

Спирс обожает откровенные образы (фото: instagram.com/britneyspears)

В этот раз поклонники сделали упор на то, что Спирс следует поменять прическу. А также выразили мнение, что колье красавицы – подделка. Дошло и до личной жизни певицы. Так, фолловеры вспомнили о том, что Бритни не является опекуном своих детей: 13-летнего Джейдена Джеймса, а также 14-летнего Шона Престона.

  • Сделай что-то со своими волосами!
  • Мне кажется, что это фальшивые бриллианты, Бритни
  • Значимой была бы женщина, полностью опекающая своих сыновей! Фальшивка!!!

В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом

В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом

В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

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