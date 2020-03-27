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Королева карантину: Брітні Спірс демонструє спортивну фігуру у вбранні "найсексуальнішого" відтінку

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2020 - 19:33
Королева карантину: Брітні Спірс демонструє спортивну фігуру у вбранні "найсексуальнішого" відтінку
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Зірка підготувала гардероб для теплого сезону

Брітні Спірс знає, що карантин не буде тривати завжди. А тому не втрачає часу дарма, регулярно займаючись своєю фігурою, а також складаючи гардероб для майбутніх теплих деньків. Нове відео в мікроблозі зірки демонструє саме останнє. Співачка вирішила похвалитися яскравими літніми речами, а заодно показати і своє постройневшее тіло.

Королева карантину: Брітні Спірс демонструє спортивну фігуру у вбранні &quot;найсексуальнішого&quot; відтінку

Співачка обожнює помаранчевий (фото: instagram.com/britneyspears)

У короткому ролику відома своєю любов'ю до незвичайних образів зірка приміряла кілька аутфітів. Яскраво-помаранчеве плаття на одне плече, що облягає по фігурі. Яскраво-малинове з цікавими рукавами-ліхтариками. А також ансамбль з джинсових шортів з низькою посадкою і блузи з вирізом на спині і оборками на коротких рукавах. Всі образи вона доповнила улюбленим чокером. Макіяж і зачіску Спірс міняти не стала – підведені очі і злегка розпатлане волосся вже стали її візитною карткою.

Брітні приміряє нові речі (відео: instagram.com/britneyspears)

«Гаразд, я думаю, я занудьгувала... Я в моєму будинку протягом двох тижнів карантину, і я моделюю сукні, яких у мене не було! Я спробувала зробити знімок екрану, але це не спрацювало. Я зрозуміла, що у мене волосся в хвості, і немає взуття. У всякому разі, у мене вийшло це симпатичне відео!!! Я втомилася бути спокійною, тому я встала, щоб піти потанцювати в цій помаранчевій сукні... А ви знаєте, що я тільки що дізналася сьогодні??!? Помаранчевий символізує багатство, успіх, активність, щастя, веселощі, рівновагу, сексуальність, насолоду, вираз, сонце і тепло. І це саме те, що я відчула, одягнувши його! !! P. S. очевидно, я жартувала про пробіжку 100 метрів за 5,97 секунди... Світовий рекорд утримує Усейн Болт, який становить 9,58 секунди... Але, повірте, що я прийду до світового рекорду», – написала невгамовна Брітні.

«Королева карантину», «Ти так чудово виглядаєш у цих речах», «Ти просто, як модель», – не втомлюються захоплюватися послідодувачі Брітні.

Нагадаємо, співачка взяла на себе "зобов'язання" під час карантину підтримувати і надихати своїх фанатів. Спочатку вона пообіцяла викладати в мережу асани з йоги, щоб тренувати дух і тіло фоловерів. А потім просто записувала відео позитивного змісту, головний посил яких – потрібно залишатися сильними і не засмучуватися.

В пікантному міні: Брітні Спірс похвалилася пишними формами в ефектному образі В діамантовому кольє на голе тіло: Брітні Спірс захопила мережу пікантним образом
Новини України Брітні Спірс
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