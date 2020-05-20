Королева эпатажа: Леди Гага появилась в новом роскошном образе и с ярким макияжем

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Певица представила новую палетку теней

Леди Гага все больше увлекается созданием косметики. Несколько часов назад эпатажная певица представила новую палетку теней, которую решила прорекламировать самостоятельно. 34-летняя звезда опубликовала фото, на котором предстала в ярком образе. С розовыми волосами, уложенными локонами на одну сторону, четко прорисованными сиреневыми стрелками и красными губами, она выглядит так, словно собирается на один из своих концертов. Эффектный образ дополнили черно-белый топ, покрытый сверху тонкой сеточкой из камней. Из аксессуаров она подобрала серьги-кольца с камнями. Подпись к посту Гага сделала в своем духе: позитивную и радостную.

Леди Гага в новом образе (фото: instagram.com/ladygaga)

«Я так рада представить вам STUPID LOVE EYESHADOW PALETTE, которую мы создали по мотивам #Chromatica. Она наполнена яркими оттенками, чтобы вы красились с творчеством, добротой и ЛЮБОВЬЮ. Теперь доступно на hauslabs.com во всем мире!», – представила новинку Леди Гага.

Фанаты остались в восторге от нового образа своей эпатажной любимицы. Многие написали, что уже мечтают попробовать новый продукт из коллекции Гаги.

Икона

Вау! Ты удивительна

Гага, я люблю тебя, ты самая лучшая. Ты вся моя жизнь. И моя секретная девушка, ха-ха-ха

Идеально! Я люблю тебя, мамочка

Богиня

Волшебная

Женщина – это бог

Комментарии к посту певицы (фото: принсткрин instagram.com/ladygaga)

К слову, в обычной жизни, а не для фотосессии, певица предпочитает макияж менее выразительный. Недавно она и вовсе запостила фото практически без косметики на лице. Леди Гага позирует в топе и брюках светлого оттенка, а на заднем фоне видно яркую изюминку образа – зеленые кеды. Волосы певица распустила по плечам, а в мейк-апе обошлась только тоном и помадой. К слову, такой простой образ пришелся также по душе поклонникам – они оценили фото в более чем 2 миллиона лайков.

Автор: Мила Иванова