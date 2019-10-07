Королева эпатажа: Леди Гага отметила свой успех кардинальной сменой прически

Леди Гага получила очередное признание своего таланта – ее альбом A Star Is Born разошелся по миру тиражом 6 миллионов экземпляров. В честь такого события певица опубликовала радостный пост, где она держит в руках награду. "Год назад родилась Звезда, и вот мы 6 раз мультиплатиновые", – написала она. Певица, которая прославилась своими необычными образами, решила в этот раз также выделиться.

Леди Гага отмечает награду (фото: instagram.com/ladygaga)

Она примерила облегающее черно-розовое платье без рукавов с вечно модным принтом гусиная лапка, которое дополнили высокие перчатки и кожаные ботфорты на массивной подошве. На шее у звезды блистало крупное колье с драгоценными камнями, в ушах – серьги-подвески, а на пальце кольцо с крупным камнем. Изюминкой же образа стали ярко-розовые волосы, а также макияж им в тон. Такой яркий образ пришелся по душе миллионам фолловеров Гаги, которые засыпали ее страницу поздравлениями и восторженными комментариями.

Макияж она сделала под цвет волос (фото: instagram.com/ladygaga)

Напомним, этот альбом наделал много шума в сети. Песня Shallow стала саундтреком к фильму "Звезда родилась", главные роли в котором исполнили Брэдли Купер и сама Гага. Они так правдоподобно сыграли влюбленных, что весь мир был убежден: между ними точно что-то есть. Догадки поклонников подтвердились и тем фактом, что отношения с гражданской супругой и матерью его ребенка Ириной Шейк стали рушиться. По слухам, после расставания Купера и Шейк певица даже перебралась жить к актеру и затеяла в его доме грандиозный ремонт. Также говорили, что Брэдли купил Гаге кольцо и собирается сделать предложение. Но поскольку никто из звезд так и не дал комментариев, что происходило на самом деле, то все это не более чем догадки.

Леди Гага и Брэдли Купер (фото: instagram.com/ladygaga)

Сейчас Ирина и Брэдли живут отдельно, разделив право опеки над 2-летней дочерью Леей. Леди Гага, которая была замечена на свидании со звукооператором Дэном Хортоном, больше с ним на людях не появлялась. Так что личная жизнь каждого участника этого треугольника остается загадкой.