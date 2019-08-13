"Королева": дочь Оли Поляковой поразила ультрастильным романтичным луком

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Судя по геотегу, Маша все еще находится с США

Маша Полякова после достаточно длительного перерыва, как для модного блогара, наконец-то порадовала многотысячную армию своих фанатов обновлением. Напомним, что на данный момент дочка “Королевы ночи” находится на отдыхе в США. А именно - в штате Калифорния. Так, ранее Маша сообщила, что улетела в спортивный лагерь в США. Кстати, до этого Маша была в модельном лагере в Греции! При этом 14-летняя Маша обескуражила поклонников неприятной новостью. Выяснилось, что по правилам спортивного лагеря, его участникам нельзя пользоваться телефонами. Поэтому девушка вынуждена была надолго попрощаться с подписчиками.

Похоже, что запрет уже не действует. Так как Маша показала новое фото из Калифорнии. Быть может, обучение в спортивном лагере подошло к концу. Или же просто появилось небольшое послабление. В любом случае, Полякова-младшая вновь на связи.

На новом снимке девушка продемонстрировала очень стильный образ этого лета. На снимке Маша позирует в белоснежной рубашке с гиперобъемными рукавами-буф. Это один из трендов лета 2019. Также образ дополняет черный сарафан. Из аксессуаров - трендовая соломенная шляпка с широкими полями. Также видим небольшую желтую сумочку через плечо. Позирует девушка на фоне магазинного прилавка с различными напитками. И в руках также держит какой-то фреш.

Стильная Маша Полякова в США (фото: instagram.com/mashapolyakova)

“3 ваших качества, которые больше всего помогают вам в жизни?” - обратилась к поклонникам Маша.

Подписчики девушки также поспешили прокомментировать ее новый снимок:

“Какая же ты красивая!”

“Красоточка))) Ты очень классная”

“Красуня, люблю тебя”

“Суперское фото”

“Королева”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova

Кстати, напомним, что до этого 14-летняя дочка Оли Поляковой поразила загадочным фото в купальнике. Девушка в оливковом закрытом купальнике позирует на краю голубого бассейна. При этом Маша загадочно смотрит в кадр. Поклонники Маши пришли в восторг от этого фота. Многие отметили, что она - будущая модель, а также уже “переплюнула маму”.

А до этого Оля Полякова показала усиленную тренировку с дочками. Певица и ее старшая дочь выполняли упражнения под чутким руководством тренера.