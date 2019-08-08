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"Переплюнула маму": 14-летняя дочка Оли Поляковой поразила загадочным фото в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.08.2019 - 11:56
"Переплюнула маму": 14-летняя дочка Оли Поляковой поразила загадочным фото в купальнике
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники Маши отметили, что она очень похожа на маму - особенно на новом фото!

Маша Полякова продолжает показывать поклонникам яркие детали своего беззаботного отдыха во время летних каникул. 14-летняя дочка украинской “Королевы ночи” Оли Поляковой находится на данный момент в США! А именно - в городе Беверли-Хиллз, Калифорнии. Именно такой геотег Маша оставила под своим новым фото на instagram-страничке. При этом снимок получился “по-модельному” привлекательным. 

На новом снимке Полякова-младшая позирует, сидя на краю бассейна с голубой водой. На девушке - закрытый купальник оливкового оттенка. При этом пляжный наряд также выгодно подчеркивает зону декольте молодой девушки. Купальник слегка намочен. Волосы распущены. Ну а сама Маша загадочно смотрит в камеру. Фото вышло очень манящее! 

“Если бы пришлось выбирать только одну социальную сеть или мессенджер, которой/ым можно будет пользоваться в Украине, что бы вы выбрали?” - обратилась к своим поклонникам дочка Поляковой. 

&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-летняя дочка Оли Поляковой поразила загадочным фото в купальнике

Маша Полякова в купальнике во время отдыха в Калифорнии (фото: instagram.com/mashapolyakova) 

Забавно, что звездная мама юного блогера также не оставила новый снимок дочери без внимания. При этом своим комментарием Оля Полякова позабавила подписчиков дочери.

  • “Маша??? Позвони маме!!!!” - пишет Полякова. 

Подписчики Маши также пешили подыграть ее маме: 

  • “Маша, маме позвонила?)” 
  • “Лю! Вы просто ОГОНЬ” 
  • “Оля, просто лучшая” 

Конечно же, поклонники Маши и на ее вопрос ответили. Кстати, многие отметили, что пользуются мессенджерами “instagram” и “телеграмм”. А также просто оставили отзывы под новым фото Маши. 

  • “Красотка, стройная роскошная девушка!” 
  • “Копия мамы, я в шоке” 
  • “Неперевершена” 
  • “Дуже гарна на матуся схожа” 
  • “Коли донька переплюнула маму” 
  • “Машуль, очень красивое фото, ты здесь очень на маму похожа” 
  • “Инстаграм - чтобы смотреть твои фотографии”

&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-летняя дочка Оли Поляковой поразила загадочным фото в купальнике

&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-летняя дочка Оли Поляковой поразила загадочным фото в купальнике

Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova 

Кстати, интересно, что до этого Маша показывала похожие фото - у бассейна и в купальнике. Тогда девушка организовала себе модную летнюю фотосессию. 

&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-летняя дочка Оли Поляковой поразила загадочным фото в купальнике

&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-летняя дочка Оли Поляковой поразила загадочным фото в купальнике

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova) 

Кстати, до этого Маша Полякова поделилась неприятной новостью! Девушка разместила несколько видео, в которых поделилась впечатлениями о Лос-Анджелесе, а также объяснила, зачем прилетела в Америку. Также Маша "порадовала" поклонников - выяснилось, что девушке не разрешено иметь при себе телефон! 

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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