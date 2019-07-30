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Спортивная семейка: Оля Полякова показала усиленную тренировку с дочками

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.07.2019 - 17:34
Спортивная семейка: Оля Полякова показала усиленную тренировку с дочками
Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

Певица и ее стршая дочь выполняли упражнения под чутким руководством тренера

Оля Полякова не скрывает – чтобы быть обладательницей идеальных форм она активно занимается спортом и следит за собой. Старшая дочь певицы, 14-летняя Маша, которая невероятно похожа на маму внешне, старается не отставать от "суперблондинки", тем более девочка намерена связать свою жизнь с шоу бизнесом и уже выходит на подиум. Так, она провела часть летних каникул в модельном лагере (сначала – в Греции, потом – в Украине), где правильно питалась, слушала лекции, проходила обучение и занималась спортом под чутким руководством профессионалов. Вернувшись домой, Маша со звездной мамой решила продолжить тренировки, чтобы поддерживать себя в форме.

В сториз Оля опубликовала целую серию видео, на которых вместе с Машей делает упражнения под наблюдениям тренера, голос которого слышно за кадром. Мама с дочкой занимались возле своего загородного дома прямо на природе.  

Программа у Оли и Маши была насыщенная: ходьба с выпадами, упражнение "крабик", обратные отжимания от скамьи, работа с гантелями, приседания и т.д.

 

 Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

Также артистка показала забавное упражнение "с утяжелителем".  Младшая дочь "королевы ночи" Алиса решила поиграть с мамой и прервать ее занятия, но звезда нашла выход из положения.

"Лайфхак для мамочек: когда ребенок пристает и не дает вам заниматься, вы можете заниматься с утяжелением. Это вам не шухры-мухры – 25 килограмм", - прокомментировала Оля. "Я вешу 20 кг!" - поправила маму девочка.

Спортивная семейка: Оля Полякова показала усиленную тренировку с дочками

Спортивная семейка: Оля Полякова показала усиленную тренировку с дочками

 Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что Оля Полякова показала, как проводит время в отпуске. Певица решила сходить в баню, а затем окунуться в озеро.

Ранее Оля Полякова соблазнила пикантным фото в оригинальном купальнике, оголившем плоский животик певицы.

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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