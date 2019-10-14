Лилия Подкопаева растрогала сеть нежным фото новорожденной дочери

В сентябре спортсменка стала мамой в третий раз
41-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в третий раз познала радость материнства – 19 сентября гимнастка родила дочь. Отцом малышки стал возлюбленный звезды, бизнесмен Игорь Дубинский - к слову, это первый общий ребенок пары. Спортсменка уже воспитывает двоих детей – 13-летнего приемного сына Вадима и 12-летнюю дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного.
На своей странице в Instagram Лилия поделилась нежным черно-белым фото, которое вызвало волну умиления у пользователей сети. На снимке счастливый Дубинский трогательно держит новорожденную дочурку на руках и счастливо улыбается ей.
"Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что не помещаешься в сердце", – прокомментировала очаровательный кадр Подкопаева.
Фото: Игорь Дубинский с дочкой (instagram.com/podkopayeva_official)
Подписчики гимнастки оставили много умиленных отзывов, желая маме и малышке здоровья и счастья.
Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)
Напомним, Лилия Подкопаева в коротких шортах умилила прогулкой с новорожденной доченькой. Отметим, что спортсменка живет в США.
Во время беременности Лилия вела активный образ жизни и много путешествовала. Например, она провела романтический отпуск с Париже со своим любимым мужчиной. Кстати, в столице Франции Лилия встретилась со своими звездными друзьями – Потапом и Настей Каменских и Надей Дорофеевой с Владимиром Дантесом.