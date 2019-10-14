Лилия Подкопаева растрогала сеть нежным фото новорожденной дочери

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

В сентябре спортсменка стала мамой в третий раз

41-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в третий раз познала радость материнства – 19 сентября гимнастка родила дочь. Отцом малышки стал возлюбленный звезды, бизнесмен Игорь Дубинский - к слову, это первый общий ребенок пары. Спортсменка уже воспитывает двоих детей – 13-летнего приемного сына Вадима и 12-летнюю дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного.

На своей странице в Instagram Лилия поделилась нежным черно-белым фото, которое вызвало волну умиления у пользователей сети. На снимке счастливый Дубинский трогательно держит новорожденную дочурку на руках и счастливо улыбается ей.

"Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что не помещаешься в сердце", – прокомментировала очаровательный кадр Подкопаева.

Фото: Игорь Дубинский с дочкой (instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики гимнастки оставили много умиленных отзывов, желая маме и малышке здоровья и счастья.

здоров’я!!! І щастя безмежного!)

Як же гарно

Такое нежное фото!!!

До слёз

Счастливый папа, поздравляю вас

Так влучно сказано

Неймовірно.....

Очень чувственный момент!

Трогательно

Супер кадр

Сладенькая

Боги, Какое же счастье!

Очень рада за вас... счастье родилось...

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, Лилия Подкопаева в коротких шортах умилила прогулкой с новорожденной доченькой. Отметим, что спортсменка живет в США.

Во время беременности Лилия вела активный образ жизни и много путешествовала. Например, она провела романтический отпуск с Париже со своим любимым мужчиной. Кстати, в столице Франции Лилия встретилась со своими звездными друзьями – Потапом и Настей Каменских и Надей Дорофеевой с Владимиром Дантесом.