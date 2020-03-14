"Копия мамули": Влад Топалов умилил сеть нежными фото с подросшим сыном

Большинство поклонников считают, что мальчик очень похож на свою маму
Регина Тодоренко и Влад Топалов - веселые и активные родители, которые по возможности всегда берут маленького сына Майкла с собой. Вместе с мамой он уже успел побывать во многих странах, а также регулярно сопровождает ее на работе - телеведущая решила не доверяться няням, к тому же, она продолжала сама кормить малыша - и это несмотря на загруженный график. Папа тоже обожает проводить время с сыночком и часто показывает милые фото с ним в сети.
Так, Топалов опубликовал новые очаровательные кадры с подросшим Майклом, которому уже 1 год и 4 месяца. На одном из фото малыш серьезно смотрит на камеру, а его папа заливисто смеется. На другом же Влад нежно целует сыночка в макушку.
"Папин день" - подписал публикацию певец, причем на английском языке.
Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)
Растроганные поклонники оставили много умиленных комментариев, отмечая, что малыш Майкл - просто копия своей знаменитой мамы.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Ранее муж Регины Тодоренко Влад Топалов показал счастливые фото из Питера в душевной компании.