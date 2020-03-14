"Копия мамули": Влад Топалов умилил сеть нежными фото с подросшим сыном

Регина Тодоренко и Влад Топалов - веселые и активные родители, которые по возможности всегда берут маленького сына Майкла с собой. Вместе с мамой он уже успел побывать во многих странах, а также регулярно сопровождает ее на работе - телеведущая решила не доверяться няням, к тому же, она продолжала сама кормить малыша - и это несмотря на загруженный график. Папа тоже обожает проводить время с сыночком и часто показывает милые фото с ним в сети.

Так, Топалов опубликовал новые очаровательные кадры с подросшим Майклом, которому уже 1 год и 4 месяца. На одном из фото малыш серьезно смотрит на камеру, а его папа заливисто смеется. На другом же Влад нежно целует сыночка в макушку.

"Папин день" - подписал публикацию певец, причем на английском языке.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Растроганные поклонники оставили много умиленных комментариев, отмечая, что малыш Майкл - просто копия своей знаменитой мамы.

Такой красивый Михаил Владиславович,но копия мамы!!Здоровья малышу и родителям!восхищаюсь Вашей красивой семьей!

Бездонные глаза, супер-пупер малыш

Такое чудо

Какой милаш ваш пупсик

У него прям мысли в глазах

Ой какие котики

Какой он у вас сладкий,малыш

«Дядя а вы кто»! Такая красота

Такой серьёзный малыш

Какой у вас классный пупс получился)!

Який Міша класний. Щастя вам)

Очень взрослый человек

Какой красивый мальчик

Господи, какой же он Топалов? Он копия Тодаренко, прям не могу,КОПИЯ

Какой взрослый уже Ваш сынишка, Влад! На Региночку так похож! Счастливый...

Копия мамули

Маленькая сладкая булочка. Мамина копия

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее муж Регины Тодоренко Влад Топалов показал счастливые фото из Питера в душевной компании.