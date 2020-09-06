Копия мамочки: Потап с бывшей женой трогательно поздравили сына с днем рождения

Потап и Ирина Горовая с сыном Андреем (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Фанаты отметили, что мальчик очень похож на маму

Украинский рэпер Потап уже давно развелся со своей первой женой Ириной Горовой и сейчас в браке с Настей Каменских, однако он смог сохранить с бывшей хорошие дружеские отношения. Пару связывает совместный сын Андрей, который родился в 2006 году, а также общий бизнес. Артист часто видится с наследником и показывает фото с ним в соцсетях.

6 сентября у мальчика был день рождения - Андрею исполнилось 12 лет. Звездные родители в честь этого события трогательно поздравили его в своих аккаунтах, поделившись счастливыми совместными фото.

Потап часто проводит время с сыном Андреем (Фото: instagram.com/realpotap)

"Мой мальчик, будь счастлив и неси радость людям, они в этом так нуждаются ))) ты классный, открытый, не дрейфишь высказать своё мнение и рад что мой сын - мой друг!! Люблю тебя! Папа", - душевно написал Потап.

К слову, на фото с родителями Андрей в одной и той же одежде - вероятно, рэпер пришел к ним домой отпраздновать день рождения сына.

"Мой котенок, мой мальчик, я так тебя люблю и так сильно желаю счастья, пусть все у тебя будет хорошо, легко, с удовольствием и вдохновением. Ты такой взрослый и рассудительный, и в этот же момент совсем маленький и беззащитный) обожаю тебя. НВ my son", - пожелала мама Ирина Горовая.

Ирина Горовая с сыном Андреем очень похожи внешне (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям и теплым пожеланиям Андрею, а так же отметили, что он просто копия своей мамы.

Какие красивые

С именинником всю вашу большую и прекрасную семью .

Копия мамочки!!! Вы крутые!!!!

Поздравляю. Ну,уже копия мама

С Днём Рождения Сына Вас, уважаемый Алексей Андреевич!!! Здоровья крепкого, любви настоящей, и огромного счастья!!!

Какой мальчик класнючий! Здоровья тебе!Иди напролом к своей цели Поздравляю!

Классный пацан,на маму похож, теперь с Настюхой девочку и будет мисс вселенная

Папин бродяга, Мамин симпатяга

Очень красивый мальчик

С днём рождением. Такой крутезный и симпотный мальчишка

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Ранее Потап с сыном впечатлили сеть своим фирменным приветствием.

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