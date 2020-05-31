Цукерочка: Настя Каменських в рожевій майці похвалилася схудлою фігурою

Співачка підкорила шанувальників позитивними кадрами
Настя Каменських невтомно заряджає шанувальників своїм позитивом та енергією, а також балує ефектними кадрами в яскравих образах. Співачка дуже рада тому, що вже можна гуляти і зізналася, що їй не терпиться скоріше зустрітися з друзями і десь посидіти. На карантині вона не забувала про спорт і регулярно робила тренування - іноді онлайн разом з фанатами. Результат очевидний - артистка легко зберегла свої помітно стрункі форми.
Настя поділилася в Instagram веселими та яскравими фото, на яких позує в чорних шкіряних штанах і обтислій рожевій майці з глибоким вирізом на спині. Наряд ефектно підкреслив тонку талію і підтягнуту фігуру співачки, над якою вона багато працює.
Каменських грайливо дивиться через плече на одному фото, а на іншому і зовсім задерла частину своїх розкішних кучерів над головою.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
"Дівчатка лише хочуть повеселити", - підписала артистка кадри англійською мовою.
Фолловери не стали скупитися на захоплені відгуки улюбленій співачці.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських захопила пишним бюстом, позуючи у відвертих образах.
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Автор: Марина Настевіч