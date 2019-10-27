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"Цукерка": Світлана Лобода блиснула пишними грудьми на пікантному знімку

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.10.2019 - 13:09
"Цукерка": Світлана Лобода блиснула пишними грудьми на пікантному знімку
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка поділилася відвертим постільним фото

Любителька виступити в Росії українська співачка Світлана Лобода, яка 18 жовтня відсвяткувала свій 37-й день народження в компанії Тілля Ліндеманна, якого багато хто вважають батьком її молодшої дочки, потішила фанів новим пікантним фото. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram селфи, зроблене в ліжку.

Світлана лежить на ліжку на животі в чорній майці, а ракурс кадру робить акцент на її пишних грудях. Перчинки фото також додають розпущене кучеряве волосся артистки і прочинені губи. Проте погляд у неї сумний - зірка зізналася шанувальникам, що їй дошкуляє головний біль.

"Голову ріже ...сьогодні так весь день...", - поділилася Лобода.

&quot;Цукерка&quot;: Світлана Лобода блиснула пишними грудьми на пікантному знімку

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери бажають співачці берегти себе і не хворіти і звичайно ж захоплюються її красою і сексуальністю.

  • бережіть себе
  • Выздоравливайте. Ми вас любимо
  • Яка цукерка
  • Бомбично
  • Ух солодко
  • ми переживаємо за вас і дуже любимо
  • Кучерики— краще.
  • Шалено красива
  • Выздоравливайте, все буде добре
  • Потрібно відпочити
  • Тут дуже красива, більш природна
  • Ваші кучері - окрема любов

&quot;Цукерка&quot;: Світлана Лобода блиснула пишними грудьми на пікантному знімку

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода зачарувала мережу фото з підрослою донечкою Євою.

Раніше Світлана Лобода зворушила рідкісним фото батьків на честь річниці.

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