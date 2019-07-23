На коне: Осадчая и Горбунов повеселили колоритной прогулкой по Амстердаму

Горбунов и Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущие приобщились к велокультуре Амстердама

Катя Осадчая и Юрий Горбунов просто таки засыпают многотысячную армию поклонников яркими фото из своей новой поездки. Напомним, что вчера, 22 июля, звездная пара украинских телеведущих улетела в Амстердам. Едва ли не с первых же часов по прибытию Осадчая и Горбунов стали записывать красочные видео и снимать множество фото.

К примеру, в первый день недлительного отдыха (всего три дня) Осадчая и Горбунов прокатились по водным каналам Амстердама. Пара заказала себе экскурсию на небольшом катере. Кроме того, небольшой отдых и перезагрузку ведущие решили отметить, заказав также шампанское.

Также именитые телеведущие решили попробовать местные "деликатесы". Как известно, столица Нидерландов – это портовой город. Поэтому недостатка в морепродуктах здесь нет. Катя и Юрий попробовали одну из "фишек" местного фастфуда, а именно – сендвич с селедкой. Также пара заскочила в один из ресторанчиков, заказав сытный набор морских деликатесов.

На следующий день своего путешествия Осадчая и Горбунов решили присоединиться к велокультуре европейского города.

На своей instagram-страничке Горбунов опубликовал серию фото со своей звездной женой. Пара устроила себе экскурсию по Амстердаму на велосипедах.

Осадчая и Горбунов в Амстердаме (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

При этом обратим внимание и на образ телеведущей. На этот раз Осадчая вместо романтичного сарафана выбрала удобные длинные шорты нежно-розового оттенка, а также белую рубашку и кроссовки. Смотрится такой образ очень стильно.

Кроме того, телеведущие посетили один из самых популярных музеев Европы – музей современного искусства Moco Museum (Музей Моко).

Музей Моко - это независимый музей, расположенный в Амстердаме, Нидерланды, посвященный экспонированию современного искусства. Музей был основан с целью привлечь более широкую и молодую аудиторию и сделать искусство доступным для общественности.

Юрий Горбунов в музее Moco Museum (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, что перед поездкой в Амстердам Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале. Телеведущая и новым стильным образом блеснула, и звездных гостей нового выпуска программы "Світське життя" показала. На фото с Осадчай позировали: Дима Монатик, Нино Катамдзе, а также Любовь Успенская, Валерий Меладзе и Лайма Вайкуле.