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Комплексы оставила позади: Брежнева сделала признание о слабых сторонах и уверенности в себе

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.01.2020 - 16:34
Комплексы оставила позади: Брежнева сделала признание о слабых сторонах и уверенности в себе
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица рассказала, что мешает быть уверенной в себе

Вера Брежнева недавно развеяла упорно ходившие по сети слухи о своем разводе с Константином Меладзе и показала счастливые семейные фото из Италии с любимым мужчиной. Она призналась, что отдыхает со второй половинкой и своей младшей дочерью Сарой в Тоскане, где катается на лыжах по снежным горным вершинам. Веру порядком расстраивали сплетни, которыми обрастает ее личная жизнь, хоть она давно поборола свои комплексы и научилась достойно отвечать злопыхателям. О том, как певице удалось стать более уверенной в себе, она рассказала в Instagram.

Артистка опубликовала черно-белые кадры со своей недавней фотосессии в рамках рекламной кампании собственной линии декоративной косметики. На одном из кадров Вера позирует в облегающем ромпере-трико, подчеркнувшем ее формы. Второе фото – портретный снимок. Вера сморит прямо в объектив, а ее объемная прическа закрывает часть лица.

Комплексы оставила позади: Брежнева сделала признание о слабых сторонах и уверенности в себе

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Недавно во время интервью меня попросили рассказать о себе в третьем лице: похвалить себя и свое творчество. И я зависла. Потому что я поняла, что не умею себя хвалить. Нас же с детства учили и дома и в школе, что выделяться некрасиво, "скромность украшает человека" и хвалиться/хвастаться - это моветон. Зато от комплексов избавляться не учили. К сожалению. Реакция девушки на комплимент "ты так похорошела!" - "ой, ну что ты, это я просто голову помыла" стала, увы, нормой, а не исключением. Я, естественно, выросла уже и комплексы оставила позади. Я знаю свои слабые стороны и развиваю их перманентно. Я чаще бываю довольна собой и знаю, что я сделала круто, в чем молодец, но хвалить себя так и не научилась. Наверное, поэтому стараюсь находить время поставить лайк на каждый добрый комментарий здесь", - написала певица.

Комплексы оставила позади: Брежнева сделала признание о слабых сторонах и уверенности в себе

В ответ на откровения, в комментариях поклонники звезды искупали ее в потоке комплиментов.

  • Искренняя, легкая, настоящая девушка
  • Умница красавица
  • Я тебя люблю и обожаю за твою искренность и откровенность и творчество
  • Верочка, Вы вдохновляете, такой светлый человечек
  • Верочка вы живая, обаятельная, добрая, трудолюбивая, а главное вы настоящая. В вас есть все что должно быть в женщине

Комплексы оставила позади: Брежнева сделала признание о слабых сторонах и уверенности в себе

Комплексы оставила позади: Брежнева сделала признание о слабых сторонах и уверенности в себе

Комплексы оставила позади: Брежнева сделала признание о слабых сторонах и уверенности в себе

Скриншот комментариев

Напомним, что на Рождество Вера Брежнева опубликовала душевное фото своей большой и дружной семьи.

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