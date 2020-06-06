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Комбез мечты: Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсов

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.06.2020 - 12:01
Комбез мечты: Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсов
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица устроила эффектную фотосессию в обновке и с букетом цветов

Джамала - настоящая модница, и на карантине чуть ли не каждый день доказывала, что беременная женщина может выглядеть стильно и красиво. Певица устраивала эффектные домашние фотосеты, примеряя нежные и яркие образы и неизменно вызывая шквал комплиментов от поклонников. При этом часть своего гардероба артистка распродала, чтобы на вырученные средства купить спецкостюмы для украинских медиков. На новой серии фото звезда похвасталась обновкой - удобным и стильным комбинезоном для беременных.

Джамала устроила целую фотосессию на атмосферной киевской улочке, позируя в голубом наряде и с букетом белых пионов. Певица сделала нежный, но эффектный макияж, а волосы красиво выпрямила.

По словам исполнительницы, наряд она сшила из своих и мужа Бекира старых джинсов!

Комбез мечты: Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсов

"Природа настолько очистилась, что я не просто обменяла свои вещи на спецкостюмы для врачей, а и пошила из своих и Бекира старых джинсов комбез для беременных! Пошила у нереального дизайнера. Комбез мечты! Очень довольна! Недавно прочитала у Ксении, что у них слетели поставки в Китай, потому что китайцы сейчас активно поддерживает своё собственное производство. Они делают то, что сейчас необходимо нашей стране — поддержка своих! В музыке, кино, моде... Не могла никак нафоткаться в своём замечательном новом комбинезоне", - поделилась счастливая Джамала.

Комбез мечты: Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсовКомбез мечты: Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсовКомбез мечты: Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсов

Джамала похвасталась стильным комбинезоном для беременных (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры оценили оригинальную идею и сам наряд и оставили много восхищенных комментариев.

  • Идея - огонь, надо сообразить фемили лук своей семье. Благо, старых джинсов достаточно
  • Так, підтримка своїх дуже зараз важлива...Сподіваємось, що Вас почують
  • Неймовірно красивий комбінезон, а також ви в ньому
  • Вы просто невероятная волшебная красота, Джа
  • Какая красота!!! Спасибо Вам за Вас
  • Супер! Красивая сама! Красивый комбез))
  • Он вам очень идёт! И цвет у лицу! Вы сегодня просто необычно красивая!!!
  • Вы очень красивая! Счастье Вашей семье
  • Вам очень идёт! И это отличная идея: и поддержка украинского производителя и ресайклинг
  • Стильно и оригинально
  • Замечательный лук

Комбез мечты: Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсов

Скриншот комментариев

Напомним, ранее беременная Джамала примерила нежный образ в длинном платье и рассказала, о чем мечтает.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Джамаланаряд
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