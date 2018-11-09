Кольцо из проволочки: как известный шоумен просил руки своей будущей жены

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Дядя Жора вспомнил, как делал своей возлюбленной предложение руки и сердца

Популярный украинский шоумен, юморист, певец и актер Вадим Мичковский, более известный как Дядя Жора, рассказал, как просил руки своей будущей жены.

В комментарии газете "Експрес" артист сказал, что у него "была особая ситуация".

"Как-то моя будущая жена пришла в офис команды КВН "Три толстяка". Тогда нас активно приглашали выступать на всевозможные события, было много концертов. Она заметила в календаре, где мы записывали все эти заказы, некое особое событие - "свадьба дяди Жоры", - вспомнил Вадим.

Дядя Жора (фото: facebook.com/vadim.michkovskiy.dyadyajora)

"Я действительно запланировал, что в эту дату у нас будет свадьба, записал, чтобы не взять другой заказ. Знал, что есть еще много времени, поэтому успею признаться. И она увидела запись и стала расспрашивать. Я не растерялся. Из бутылки шампанского снял проволочку и быстро скрутил кольцо... Она сказала "да". А через несколько дней торжественно сделал с настоящей кольцом", - отметил Дядя Жора.

Дядя Жора с женой (фото: facebook.com/vadim.michkovskiy.dyadyajora)

Ранее мы писали о том, что Дядя Жора развеселил пользователей социальных сетей праздничным образом в честь Хэллоуина.

Напомним, что недавно популярные украинские артисты - певица Лавика и участник группы BRO Borisenko Brothers Владимир Борисенко - узаконили свои отношения.

Видео: РБК-Украина