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На кого похожа? Жена Ступки впервые показала лицо дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.08.2019 - 16:21
На кого похожа? Жена Ступки впервые показала лицо дочери
Фото: Полина Логунова и Дмитрий Ступка (instagram.com/polinalogunova)

Двухлетняя малышка растет настоящей красавицей

Известный украинский актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова стали родителями два года назад, однако все это время предпочитали скрывать от общественности лицо своей дочери Богданы. Бизнес-леди публиковала фото с малышкой, однако они были сделаны со спины или сбоку. К слову, Полина ранее призналась, что, по ее мнению, дети не должны быть "тепличными", и поделилась мыслями о воспитании. И вот настало время, когда родители решили показать свое сокровище.

На своей странице в Instagram Логунова опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с Богданой - мама с дочкой снялись в рекламе ресторана.

"Я поздравляю мою самую большую, безусловную любовь и мою вселенную с дебютом", - подписала видео супруга Ступки.

Видео: Полина Логунова с дочерью Богданой (instagram.com/polinalogunova)

Также звездная пара завела дочери отдельную страницу в Instagram, где уже появилось несколько фото девочки.

На кого похожа? Жена Ступки впервые показала лицо дочериНа кого похожа? Жена Ступки впервые показала лицо дочериНа кого похожа? Жена Ступки впервые показала лицо дочери

Фото: Богдана - дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой (instagram.com/bogdana_stupka)

Поклонники наконец смогли хорошо рассмотреть лицо малышки и тут же принялись высказывать свое мнение, на кого же она больше похожа - папу или маму. Большинство считает, что все же на папу.

  • Ваша вселенная просто красотка
  • Очень кайф, Полина! Бодя милашка
  • Не важно на кого похожа, главное чтоб была счастливой ;-) глаза - океаны
  • Девочки, вы красотки)Бодя копия мама
  • Две красотки
  • Какая миленькая бусинка
  • Какая она сладкая конфета
  • На папу 100%
  • Сладкая....папина принцесса
  • Красуня
  • Гарненька, на маму схожа
  • Как на папу-то похожа!!
  • Кукла

На кого похожа? Жена Ступки впервые показала лицо дочери

Скриншот комментариев (instagram.com/bogdana_stupka)

Отметим, что Ступка и Логунова поженились в 2016 году, а в апреле 2017 года появилась на свет их дочурка Богдана.

На кого похожа? Жена Ступки впервые показала лицо дочериФото: Полина Логунова с дочкой (instagram.com/polinalogunova)

Напомним, жена Ступки Полина Логунова соблазнила идеальными формами в бикини на отдыхе в Доминикане.

Ранее Полина Логунова рассказала, откуда можно черпать мотивацию и вдохновение.

"Вы - кайф": жена Ступки соблазнила идеальными формами в бикини "Балдею от нее": Тоня Матвиенко очаровала милым видео с дочкой
Новости Украины Полина ЛогуноваДмитрий Ступкадочь
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