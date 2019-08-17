На кого похожа? Жена Ступки впервые показала лицо дочери

Фото: Полина Логунова и Дмитрий Ступка (instagram.com/polinalogunova)

Двухлетняя малышка растет настоящей красавицей

Известный украинский актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова стали родителями два года назад, однако все это время предпочитали скрывать от общественности лицо своей дочери Богданы. Бизнес-леди публиковала фото с малышкой, однако они были сделаны со спины или сбоку. К слову, Полина ранее призналась, что, по ее мнению, дети не должны быть "тепличными", и поделилась мыслями о воспитании. И вот настало время, когда родители решили показать свое сокровище.

На своей странице в Instagram Логунова опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с Богданой - мама с дочкой снялись в рекламе ресторана.

"Я поздравляю мою самую большую, безусловную любовь и мою вселенную с дебютом", - подписала видео супруга Ступки.

Видео: Полина Логунова с дочерью Богданой (instagram.com/polinalogunova)

Также звездная пара завела дочери отдельную страницу в Instagram, где уже появилось несколько фото девочки.

Фото: Богдана - дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой (instagram.com/bogdana_stupka)

Поклонники наконец смогли хорошо рассмотреть лицо малышки и тут же принялись высказывать свое мнение, на кого же она больше похожа - папу или маму. Большинство считает, что все же на папу.

Ваша вселенная просто красотка

Очень кайф, Полина! Бодя милашка

Не важно на кого похожа, главное чтоб была счастливой ;-) глаза - океаны

Девочки, вы красотки)Бодя копия мама

Две красотки

Какая миленькая бусинка

Какая она сладкая конфета

На папу 100%

Сладкая....папина принцесса

Красуня

Гарненька, на маму схожа

Как на папу-то похожа!!

Кукла

Скриншот комментариев (instagram.com/bogdana_stupka)

Отметим, что Ступка и Логунова поженились в 2016 году, а в апреле 2017 года появилась на свет их дочурка Богдана.

Фото: Полина Логунова с дочкой (instagram.com/polinalogunova)

Напомним, жена Ступки Полина Логунова соблазнила идеальными формами в бикини на отдыхе в Доминикане.

Ранее Полина Логунова рассказала, откуда можно черпать мотивацию и вдохновение.