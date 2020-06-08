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На кого похож? Влад Яма очаровал сеть фото с родителями

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.06.2020 - 16:27
На кого похож? Влад Яма очаровал сеть фото с родителями
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф съездил в родное Запорожье, чтобы навестить родных

Известный украинский танцор и хореограф Влад Яма очень семейный человек и с удовольствием проводит время с женой Лилианой и сыночком Леоном. А на праздник Троицы судья Танцев со звездами решил навестить родителей в родном городе Запорожье. На своей странице в Instagram он выложил нежное семейное фото, приведя в восторг подписчиков.

На снимке Влад позирует с мамой Любовью и папой Николаем - все трое обнимают друг друга и счастливо улыбаются, радуясь встрече. Судя по заднему фону, семья наслаждалась отдыхом на природе.

"Кажется, в этот раз родители даже помолодели! Люблю вас", – трогательно написал Яма.

На кого похож? Влад Яма очаровал сеть фото с родителями

Влад Яма показал милое фото с родителями (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фолловеры засыпали его умиленными комментариями и принялись спорить, на кого же больше похож звездный хореограф.

  • Какие у Вас родители хорошие!!!
  • Какой подарок родителям сделал! Счастливые!
  • Влад похож по-моему на маму .)
  • Счастья Вам всем и здоровья , и долгих лет жизни
  • Влад похож на папу,спасибо родителям за достойного сына,который радует не только их и нас,гордость Украины.
  • Родители..это свято))
  • Круто, батьки це святе
  • Гарни
  • А ви на маму похожі
  • На тата схожий дуже)
  • Які Ви тут всі гарні .Вітаю Вас з зеленими святами міцного здоровья та Божого благословіння Вашій родині

На кого похож? Влад Яма очаровал сеть фото с родителями

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Влад Яма умилил пронзительным фото с сыном Леоном.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Влад Яма
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