"Когда твоя девушка папарацци": Холостяк 9 повеселился на пляже с любимой

Холостяк 9, ведущий и журналист Никита Добрынин признается, что этим летом постоянно путешествует то по работе, то с целью отдохнуть вместе с возлюбленной Дарьей Квитковой. Пара встретила 21-й день рождения девушки в столице Франции, затем поспешила в Одессу на кинофестиваль, попутно успев загореть на пляже, а дальше улетела в Египет. Теперь же экс-холостяк и его избранница снова отправились в путь – в этот раз их снова встретила курортная украинская Южная Пальмира.

В сториз Instagram Никита показал несколько пляжных фото Даши, а также заявил, что его девушка превратилась в папарации и поймала удачный кадр на пляже с экс-холостяком в главной роли!

Ведущий сделал несколько снимков возлюбленной вблизи, когда она загорала на шезлонге. От неожиданности смущенная девушка начала прикрывать лицо рукой.

Дарья Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша в долгу не осталась и сделала эффектный снимок возлюбленного, который показал на камеру идеальный загорелый торс.

"Когда твоя девушка папарацци", - оставил он подпись с юмором к горячему фото.

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша, вою очередь, также показала совместное фото с Никитой. Она держит в руках бокал шаманского и лучезарно улыбается. На снимке также можно заметить еще одного мужчину – друга пары по имени Дмитрий Дир.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова рассказали об активном совместном времяпровождении и показали романтичные фото.

Кстати, Холостяк 9 Никита Добрынин и Дарья Квиткова повеселились у бассейна в компании друзей в загородном комплексе под Киевом.