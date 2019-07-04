Клятвы Тодоренко и Топалова рассмешили и растрогали гостей свадьбы (видео)

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Пара готовила речи заранее, но прозвучали они искренне и очень трогательно

Совсем недавно, 3 июня, в Сорренто, состоялась свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова в кругу самых близких людей и друзей. Гостей было совсем немного, ведь пара решила устроить не масштабные гулянья, а камерную и уютную церимонию. В такой семейной обстановке Регина и Влад обручились и дали друг другу очень романтичные свадебные клятвы.

Видео: Влад Топалов произносит свадебную клятву (Youtube)



На видео заметно было, что молодожены немного волнуются, но при этом искренне счастливы.

Топалов признался, что эта клятвенная речь для него не формальность, а и все, что они пообещают друг другу у алтаря, будут обязаны выполнить во чтобы то ни стало. А указав на отца и отчима, Влад признался, что считает их для себя примером настоящих мужчин, чья обязанность держать данное женщине слово. Как итог из уст звездного жениха прозвучали такие слова:

"Я обещаю тебе всегда быть рядом с тобой во всех смыслах этих слов. Поддерживать, помогать. Стараться услышать тебя или просто выслушать. Разделять твои интересы и увлечения. Конечно, я обещаю любить тебя и наших детей!" - трогательно подчеркнул в клятве Влад Топалов.

Еще певец признался, что верит в то, что в их паре царит взаимоуважение и преданность, а так же пообещал усмирять свой непростой характер.

Регина начала клятву с юмора и рассказала, как в начале ее отношений с российским певцом его друзья отговаривали ее и предупреждали, что с Владом будет не просто, но она не отступила и не чуть не жалеет об этом. В своей речи она сравнила мужа с космосом, таким притягательным и пугающим одновременно, заманчивым и опасным.

Видео: Регина Тодоренко произносит свадебную клятву (Youtube)

"Я облетела весь земной шар несколько раз в поисках настоящей любви и поняла, что координаты моей любви находятся здесь, в тебе", - призналась украиская знаменитость.

Свои клятвы, как водится, молодожены скрепили поцелуем под бурные аплодисменты гостей.

Напомним, что стало известно как выглядели подружки невесты перед свадьбой Регины Тодоренко и Влада Топалова. Девушки блеснули своими формами в купальниках, а сама Регина, как невеста, выбрала купальник белого цвета.

Отметим, что до этого также появились первые фото со свадьбы Тодоренко и Топалова. Регина позирует в воздушном свадебном платье – со шлейфом и глубоким вырезом.

Также появлялись и другие кадры с предсвадебной фотосессии Тодоренко.