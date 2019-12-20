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Классическая красота: Осадчая очаровала стильным нарядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 13:32
Классическая красота: Осадчая очаровала стильным нарядом
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Супруга Юрия Горбунова показала, как проводит время перед праздниками

Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась праздничным настроением и выложила на свою страничку в Instagram фото в очаровательном наряде.

На снимке можно увидеть звезду, стояющую под новогодней елочкой. Катя позировала в объемной черной блузке, заправленной в бирюзовые брюки. Дополнили элегантный образ лаконичные украшения и праздничный макияж.

В таком одеянии Осадчая отметила День святого Николая 19 декабря.

Классическая красота: Осадчая очаровала стильным нарядомКатя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики оценили образ Кати Осадчей и даже обратили внимание, что она в кой-то веки без фирменной шляпки, которую надевает в каждом эфире своей авторской программы.

  • Катя, вам так идет этот макияж.
  • Где шляпка?! Почему голова не покрыта?!
  • Классическая красота!
  • Катя, вы такая милая.
  • Как всегда прекрасна и неотразима!

Классическая красота: Осадчая очаровала стильным нарядом

Скриншот: instagram.com/kosadcha

Классическая красота: Осадчая очаровала стильным нарядом

Скриншот: instagram.com/kosadcha

Классическая красота: Осадчая очаровала стильным нарядом

Скриншот: instagram.com/kosadcha

Напомним, что в жизни Кати Осадчей сейчас напряженный период - ведь декабрь всегда самое загруженное время у артистов и телеведущих. Кроме того, она уже начала готовиться к праздникам и даже показала в сети наряженную новогоднюю елку. Вместе с мужем Юрием Горбуновым они украсили праздничное деревце в светлых тонах, ведь грядущий год пройдет под символом Белой Металлической Крысы (Мыши).

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