Китайская звезда поразил исполнением украинского хита: люди в зале поднимались с мест (видео)

Сам Шамрай уже несколько лет живет и учится в Поднебесной. Артист принимал участие в съемках китайского проекта, на котором создаются новые бойз-бэнды.

Так, в эфире реалити к нему внезапно обратился Чжоу Шен на украинском языке.

Дело в том, что восходящая звезда китайской эстрады после окончания школы отправился в Украину изучать стоматологию, однако через год принял решение перейти во Львовскую национальную музыкальную академию, чтобы вместо этого изучать бельканто.

И вот Шамрай предложил молодому артисту исполнить какую-нибудь песню вместе. Так и прозвучало известное произведение украинской певицы из Львова Юлии Рай (настоящее имя - Бодай).

Музыканты спели "Річку" ("Двічі в одну річку не війдеш") под аплодисменты пораженной красотой исполнения публики. На кадрах видно, что некоторые даже поднимались с мест.

Шамрай поделился со своими подписчиками в сети видео, как это происходило.

Видео: Чжоу Шен и Андрей Шамрай исполнили дуэтом хит украинской певицы Юлии Рай "Рiчка"

А мы также предлагаем вам оценить это произведение в исполнении Чжоу Шен сольно. Так, китайская звезда записал ролик с песней "Річка" летом 2020-го, поразив пользователей интернета и собрав массу восторженных комментариев.

Видео: Zhou Shen - Рiчка (Песня авторства Юлии Рай)