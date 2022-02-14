Как в кино: пары, которые встретили любовь на съемочной площадке

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Одна из самых знаменитых кинопар, которая сыграла любовь во множестве фильмов. Долгое время Пенелопа и Хавьер искали судьбу в других людях, пока вдруг не осознали, что уже давно ее нашли – еще в 1992-м, на съемках "Ветчина, ветчина" Бигаса Луны, где и познакомились. В 2010-м они сыграли свадьбу и продолжили свой счастливый путь экранный в жизнь.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем не сразу увидели друг в друге судьбу (фото: кадр из фильма "Ветчина, ветчина"; Getty Images)

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Кирстен Данст и Джесси Племонс познакомились на съемочной площадке сериала "Фарго" в 2016-м и уже спустя год обручились. В 2018 году у них родился первенец – сын Эннис Говард, а в мае 2021-го второй сын пары Джеймс Роберт. В прошлом году актеры также блестяще сыграли кинопару во "Власти пса".

Пара сошлась в жизни и на экране (фото: кадр из фильма "Власть пса"; Getty Images)

Николь Кидман и Том Круз

Их любовь началась и закончилась на съемочных площадках. Роман пары вспыхнул на съемках культового фильма "Дни грома" в декабре 1989 года и закончился браком, а во время работы в ленте "С широко закрытыми глазами" звезды пережили кризис, который разрушил эту связь. Тем не менее, пара по-прежнему остается одной из самых любимых киноманами.

Том Круз и Николь Кидман считались одной из самых красивых пар 90-х (фото: Getty Images)

Мария Педраса и Хайме Лоренте

Хайме Лоренте и Мария Педраса познакомились во время работы над "Бумажным домом", где и закрутился их роман. А уже в "Элите", когда об их отношениях было известно миру, знаменитости сыграли влюбленных. В жизни звезды были не менее счастливы, чем их экранные герои. Правда, в прошлом году пара объявила о расставании, чем разбили сердца миллионам поклонников.

Пара рассталась пв прошлом году (фото: Getty Images)

Зендая и Том Холланд

Том Холланд и Зендая познакомилась в 2016-м году во время съемок фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Но только в прошлом году признались в романе. По словам актрисы "Эйфории", они мечтали сохранить роман в тайне, но звездам такого уровня вряд ли стоит надеяться на конфиденциальность. В одном из последних интервью изданию People Том признался, что мечтает "взять перерыв и сосредоточиться на создании семьи и том, чем хочет заниматься за пределами карьеры".

Зендая и Том Холлан уже даже купили свой дом (фото: Getty)