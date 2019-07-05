"Ким до тебя далеко": Надя Дорофеева восхитила фигурой в облегающих джинсах

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева показала трендовый образ на лето

Надя Дорофеева очень часто балует своих поклонников стильными образами. Отметим, что у солистки поп-группы «Время и Стекло» помимо главного занятия – музыка – есть также еще одно увлечение – мода. Дорофеева открыла свой магазин одежды от корейских брендов, она часто выступает в роли модели, да и вообще очень любит тестировать различные тренды.

Так, на своей instagram-страничке Дорофеева показала новое фото. Певица, как всегда, на стиле! Надя позирует в облегающих и немного укороченных синих джинсах. Обратите внимание, что в этом сезоне дырки и потерстости не актуальны – в моду вновь вернулся классический деним.

Образ Нади дополняет простая белая футболка, а также еще один тренд, который перекочевал с прошлого сезона – массивные белые кроссовки.

При этом под своим новым фото Дорофеева призналась своим поклонникам, что сейчас она чувствует себя отлично. Она все успевает и у нее все получается, несмотря на то, что дел много.

"Как-то так хорошо сейчас. Очень много всего, очень устаю, но как-то все успевается и получается отлично. Найти баланс - это так приятно, да еще и лето такое…" - пишет Дорофеева.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой поспешили прокомментировать ее новое фото признание:

"Ноги как у Кендалл, попа как у Ким, хотя боже, Ким до тебя далеко!! Ты прекрасна во всех смыслах!"

"Офигенная такая!"

"Берем с вас пример и тоже стараемся все успеть!Спасибо за мотивацию!"

"Как-то непривычно видеть тебя не в объемной одежде))"

"Восхищаюсь твоим стилем"

"Даже когда ты уставшая сногшибательно выглядишь!"

"Ну прям Ооооочень красивая!"

"Ты прекрасна!Красивая очень!"

"Этому миру нужны еще больше кроссовки!"

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, Надя Дорофеева – большая любительница кэжуал стиля. И джинсы – один из наиболее часто встречающихся элементов ее образов.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева появилась топлес на страничках мужского глянца. Вместе с Алексеем Завгородним певица снялась в чувственной фотосессии для украинского ХХL. Съемки проходили на яхте.

Также ранее Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето. певица позировала в оверсайз-платьях и оригинальных штанах-юбке.