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Мне Киев становится роднее: Лайма Вайкуле выступила с эксклюзивным концертом в столице

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.02.2020 - 13:03
Мне Киев становится роднее: Лайма Вайкуле выступила с эксклюзивным концертом в столице
Лайма Вайкуле: фото (Ольга Закревская)

Настоящим сюрпризом было выступление Лаймы с Арсеном Мирзояном

14 февраля в столичном Caribbean Club Concert-Hall с аншлагом прошел концерт легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

К самому романтичному празднику года, Дню всех влюбленных, киевский концерт-холл устроил эксклюзивный вечер и подарил поклонникам особое выступление любимой артистки.

В камерной атмосфере Caribbean Club Лайма Вайкуле исполнила любимые песни: «Легкой джазовой походкой», «Листья жёлтые», «Вернисаж», «Акапулько», «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь», «Я вышла на Пикадилли» и другие. Кроме хитов, певица спела несколько новых песен, среди которых «Муму» и «Мой муз».

Мне Киев становится роднее: Лайма Вайкуле выступила с эксклюзивным концертом в столице

Лайма Вайкуле и Арсен Мирзоян (фото: Ольга Закревская)

Особым сюрпризом для гостей вечера стал дуэт с харизматичным покорителем женских сердец - Арсеном Мирзояном. С украинским певцом Лайма Вайкуле исполнила песню «Если ты со мной».

  • "Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно. Чем чаще я приезжаю, тем больше привыкаю. Мне Киев с каждым разом становится роднее!", - призналась звезда после концерта.

Киевская публика тепло принимала певицу, всем залом подпевала любимые песни и не хотела отпускать певицу за кулисы.

"Это лучший подарок ко Дню влюбленных! Очень рада, что любимый подарил нам этот романтический вечер. И спасибо организаторам за такой праздник и возможность послушать любимую певицу на расстоянии вытянутой руки!", - поделилась впечатлениями гостья концерта.

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