Мені Київ стає ріднішим: Лайма Вайкуле виступила з ексклюзивним концертом у столиці

Лайма Вайкуле: фото (Ольга Закревська)

Справжнім сюрпризом був виступ Лайми з Арсеном Мірзояном

14 лютого у столичному Caribbean Club Concert-Hall з аншлагом відбувся концерт легендарної латвійської співачки Лайми Вайкуле.

До найромантичнішого свята року, Дня всіх закоханих, київський концерт-хол влаштував ексклюзивний вечір та подарував прихильникам особливий виступ улюбленої артистки.

У камерній атмосфері Caribbean Club Лайма Вайкуле виконала улюблені пісні: «Легкой джазовой походкой», «Листья жёлтые», «Вернисаж», «Акапулько», «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь», «Я вышла на Пикадилли» та інші. Окрім хітів, співачка заспівала кілька нових пісень, серед яких «Муму» та «Мой муз».

Лайма Вайкуле та Арсен Мірзоян (фото: Ольга Закревська)

Особливим сюрпризом для гостей вечора став дует з харизматичним підкорювачем жіночих сердець - Арсеном Мірзояном. З українським співаком Лайма Вайкуле виконала пісню «Если ты со мной».

«Я дуже люблю виступати в Києві! Мені тут дуже комфортно. Чим частіше я приїжджаю, тим більше звикаю. Мені Київ з кожним разом стає ріднішим!», - зізналася зірка після концерту.

Київська публіка тепло приймала співачку, хором підспівувала улюблені пісні та не хотіла відпускати співачку за лаштунки.

«Це найкращий подарунок до Дня закоханих! Дуже радію, що коханий подарував нам цей романтичний вечір. І дякую організаторам за таке свято та можливість послухати улюблену співачку на відстані витягнутої руки», - поділилася враженнями гостя концерту.