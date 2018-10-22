"Киев - очень красивый город": звезда сериала "Рабыня Изаура" выступила перед украинскими поклонниками

Фото: Звезда сериала Рабыня Изаура в Киеве (пресс-служба)

Актрису легендарного сериала пригласил в Киев телеведущий Дмитрий Комаров

На днях ведущий-экстремал Дмитрий Комаров в Киеве презентовал 10 юбилейный сезон проекта "Мир наизнанку". Его премьера состоится вскоре, 31 октября, на телеканале "1+1". Главной звездной гостьей презентации стала бразильская актриса и исполнительница главной роли в сериале "Рабыня Изаура" Луселия Сантос.

Она вместе с Комаровым проведет творческие встречи в шести украинских городах.

"Бразилия официальная" и "Бразилия криминальная"

По словам Комарова, в новом сезоне программы покажут "Бразилию официальную", которую мы хорошо знаем и видим по телевидению, так и "Бразилию уголовную", а также опасную и дикую Амазонку с племенами и джунглями.

Дмитрий Комаров поделился впечатлениями от знакомства с исполнительницей главной роли во всемирно известном сериале "Рабыня Изаура" Луселией Сантос, которая первая посетила Украину, чтобы встретиться с поклонниками в шести украинских городах.

Фото: Главной звездной гостьей презентации стала бразильская актриса и исполнительница главной роли в сериале "Рабыня Изаура" Луселия Сантос (пресс-служба)

Сериал в главной роли которого снялась Луселия, вышел на украинских телеэкранах более 30 лет назад.

"Его знают почти все, ведь в то время, когда начиналась эта романтическая история, улицы становились пустыми. Это была массовая лихорадка. Кумир десятков миллионов людей побывала во многих городах мира, но страны Восточной Европы она, к сожалению, не посещала. Мне приятно, что первой остановкой стала Украина", - сказал Дмитрий, а потом показал короткий сюжет про их первую встречу и знакомство.

"У меня есть большая мечта подняться на вершину более шести тысяч метров"

"Я очень счастлива быть здесь и благодарю за приглашение. То, что я увидела по дороге из аэропорта, меня поразило. Киев – очень красивый город, я просто очарована им. Проезжая мимо театра, я захотела обязательно попасть на спектакль, чтобы посмотреть на украинских актеров в действии. Конечно, прежде всего, я бы хотела пойти в горы, о которых мне рассказывал Дмитрий. Он пообещал мне поехать в Ужгород, в Черновцы, чтобы увидеть Карпаты", - рассказала Луселия.

Фото: Звездные гости на презентации (пресс-служба)

И Дмитрий предложил актрисе еще лучшую идею: подняться на высшую точку Украины Говерлу. На это актриса ответила: "Давай, прямо сейчас. Я согласилась, поэтому дело остались только за тобой".

Кроме того, Дмитрий Комаров вместе с Луселией Сантос вместе спели буддистскую мантру, которой они успокаивали бездомных животных, о которых заботится актриса в Бразилии.

Фото: Луселия Сантос посетит также несколько украинских городов (пресс-служба)

О подробностях опасной встречи с бразильской мафией, а также о других приключениях Дмитрия Комарова можно будет узнать во время творческих встреч с популярным телеведущим.

Группа запланировала посетить Харьков. Днепр, Ужгород, Черновцы и Одессу.

Напомним, премьера нового бразильского сезона экстремального тревел-проекта "Мир наизнанку" состоится на телеканале "1+1" уже 31 октября.

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