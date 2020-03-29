Кейт Миддлтон на "случайном" домашнем фото похвасталась внушительной коллекцией книг

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В сети появились редкие домашние фото герцогов Кембриджских

В это воскресенье герцог и герцогиня Кембриджские поддержали инициативу «Public Health England» (Министерство здравоохранения и социального обеспечения в Великобритании) по укреплению психологического здоровья нации во время пандемии коронавируса. Они «подарили» поклонникам две новые фотографии в своем Instagram, которые были сделаны в их доме — в Кенсингтонском дворце.

На одной из фотографий Кейт сидит за рабочим столом, а рядом с ней видна впечатляющая коллекция книг. Герцогиня решила порадовать своих поклонников и заядлых читателей классической коллекцией книг в твердом переплете, дизайн которых разработал известный иллюстратор Корали Бикфорд-Смит. Каждая книга аккуратно стоящая на ее офисном столе, в Великобритании продается по цене около 11 фунтов (приблизительно 380 грн).

Книги из коллекции Кейт включают в себя популярные классические произведения, такие как: «Рождественская песня» Чарльза Диккенса, «Чувство и чувствительность» Джейн Остин, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда, «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойла, и поэма Гомера «Одиссея».

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцоги Кембриджские являются заядлыми читателями. Совсем недавно принц Уильям рассказал, что его дети очень любят книгу Джулии Дональдсон «Верхом на помеле». Эта книга рассказывает историю о дружелюбной ведьме, которая приглашает животных полетать на своей метле, которые потом помогут ей в борьбе с драконом. В начале года молодой отец рассказывал своим родителям во время помолвки в Южном Уэльсе: «Я все время читаю это нашим детям». Уильям даже смог познакомится с автором книги, когда та была представлена к Ордену Британской империи (рыцарский орден) за заслуги по литературе. Он поблагодарил её, сказав: «Вы себе представить не можете, скольких родителей спасла ваша книга от бессонных ночей, дав возможность убаюкать детей». Другая книга автора — «Груффало» — также часто читается в доме герцогов, и во время встречи с писательницей Уильям отметил: «Я знаю, кто вы. Мы очень ценим ваш талант».

Дети герцогов — принц Джордж и принцесса Шарлотта также знакомы с произведениями английской писательницы Джоан Роулинг. А именно с популярнейшей серией книг о Гарри Поттере. В 2018-м году, принц Чарльз в документальном фильме канала BBC One «Принц, сын и наследник: Чарльз в возрасте 70 лет» рассказал в передаче о том, что читает эти книги своим внукам. Во время программы жена принца, герцогиня Корнуольская поведала, что у ее мужа большой талант рассказывать истории. «Он читает Гарри Поттера разными голосами, озвучивая персонажей книги. Я думаю, дети действительно ценят это», — говорила герцогиня Корнуольская.