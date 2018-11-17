Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом начала пить

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Инцидент произошел более 8 лет назад

В супружеской жизни Кейт Миддлтон и принца Уильяма не всегда было все так прекрасно. Герцогиня призналась, что когда она рассталась с представителем королевской семьи, она очень тосковала по любимому и даже "топила" горе в алкоголе. Об этом рассказывается в книге "Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой", пишет Dni.

Кейт Миддлтон была глубоко несчастной, когда принц Уильям объявил, что их отношения зашли в тупик и им нужно взять паузу. После этого внук Елизаветы II отправился в путешествие с другом Гаем Пелли. Автор романа утверждает, что после объявления Уильяма Кейт пришла в ярость. Больше всего ее задело, что принц вместе с другом отправились кататься на яхте, прихватив с собой несколько девушек. С тех пор Миддлтон терпеть не может Пелли.

Кейт, чтоб справиться с тоской, собрала свои сумки и вернулась домой в Беркшир, где она провела лето со своей семьей. В то время как Уильям отсутствовал, Кейт общалась с друзьями и никому не говорила о ее отношениях с принцем.

Однако в моменты, когда тоска совсем не отпускала, Миддлтон позволяла себе выпить. Так она едва не пристрастилась к вину. В один из "пьяных" вечеров Кейт излила душу подруге.

"Она напилась белого вина и действительно ослабила бдительность. Она обсуждала, должна ли она написать ему или позвонить. Она сказала, как ей грустно и как сильно ей не хватает Уильяма, но она никогда не упоминала об этом эпизоде позже", – рассказала подруга Миддлтон, пожелавшая остаться неназванной.

Спустя несколько месяцев Уильям одумался и вскоре подарил своей невесте обручальное кольцо покойной принцессы Дианы.

Напомним, Кейт Миддлтон призналась, что не умеет нарезать хлеб.

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Видео: (video.rbc.ua)