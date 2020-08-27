Кэти Перри родила дочь от Орландо Блума: первое фото малышки

Кэти Перри (фото: instagram.com/katyperry)

Счастливые родители принимают поздравления

Сегодня, 27-го августа, на свет появилась дочь Орландо Блума и Кэтти Перри. Девочку назвали Дэйзи Дав. Новость о пополнении в семье 43-летнего голливудского актера и 35-летней эпатажной певицы впервые появилась на странице благотворительной организации UNICEF, послами которой они являются.

Кэи Перри впервые стала мамой (фото: instagram.com/katyperry)

«Добро пожаловать в мир, Дэйзи Дав Блум! Для нас большая честь представить вам нашу лапочку. Мы счастливы, что роды прошли успешно и дочь родилась здоровой», – написала счастливая мамочка в своем блоге.

Слова сопровождались первым снимком новорожденной – черно-белое фото сделано в роддоме. На нем родители держат маленькую ручку девочки, а ее личико отвернуто от объектива. По всей видимости, Орландо и Кэтти относятся к тому типу родителей, кто старается скрыть своих детей от посторонних глаз, хотя бы в первые годы их жизни.

Первое фото малышки (фото: instagram.com/katyperry)

За несколько часов фото успело набрать более 80 000 лайков, а на странице певицы – около 3-х миллионов. Поклонники спешат поздравить родителей, засыпая их комментариями и пожеланиями здоровья.

Напомним, актер и певица начали встречаться в 2016-м году и успели даже несколько раз разойтись. Тем не менее в феврале 2019-го года они обручились. Примечательно, что свадьбу влюбленным родителям никак не удается сыграть. Сначала невеста не могла определиться с местом проведения торжества, а затем свои корректировки внес коронавирус. Сейчас же в приоритете у Орландо и Кэтти ребенок и заботы о нем. А свадьба вновь переносится.