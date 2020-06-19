В каждом сердце: Влад Топалов растрогал мощным посланием о главном и умилил фото с сыном

Влад Топалов – невероятно заботливый отец. Его жена Регина Тодоренко признается, что муж не спускает с рук их сыночка Майкла, опекает его и старается каждую свободную минутку посвящать мальчику. В профиле артиста часто можно увидеть душевные снимки с малышом. Так, Влад опубликовал фото с сыном Майклом (имеено так маленького Мишу называют в семье).

Певец и мальчик позируют в похожих шляпах. Правда, малышу головной убор не по размеру, зато его обнимает своей большой рукой заботливый отец, который смотрит на кроху и смеется, а Майкл заливается смехом в ответ.

Под радостным счастливым фото Влад решил порассуждать об истинных жизненных ценностях, которые порой остаются "за кадром", но именно они – важнее всего на свете.

Влад Топалов поделился домашним кадром с сыночком (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Я люблю тeбя", — вот что уcпевали нaписать гибнyщие люди из "бaшен-близнецoв" во вpемя атаки теppористов, и из падающиx самолетов. Из затопленной подводной лодки и из-под завалов после землетрясения. В последние секунды успевали написать эти слова тем, кого любили. Вместо жалоб, мольб о спасении, проклятий врагам или нравоучительных афоризмов. Хотя все они уходили из дому в разном состоянии — они же не знали, что больше не вернутся. И некоторые ссорились; ругались, что не могут найти ключи; завтрак невкусный; опять ты лезешь под ноги; где мои туфли?.. Дура какая! Приду и на развод подам! Или: как этот кретин мне надоел! Сил больше нет! Да-да, такие мысли бывают. У всех. Но потом случалось страшное — и все эти люди писали одно: "я люблю тебя!". Как будто бы поняли, что это — самое главное. Именно эти слова надо успеть написать или сказать. А вся мелочная шелуха: обиды, раздражение, гнев — они ничего не значат, глупости это. И ревность — глупость, и жадность, и все остальное. Надо успеть написать главное! Так что любовь — она есть в каждом сердце; и в конце пути только она и остается, только она и имеет значение. Только надо чаще об этом вспоминать; не всегда есть возможность написать это и попросить прощения — как ни странно, все эти люди просили прощения. Если успевали", - поделился мощным текстом Влад.

"Ты умница! Золотые слова!" – оценил Сергей Лазарев. Смайл-сердечко под теском оставила также Алсу. Поклонники певца признались, что его пронзительные слова затронули их душу и подписались под каждым из них.

Очень классно сказано! Глубоко и точно! Спасибо!

Какие хорошие и правильные слова... Правда, о которых мы порой забываем... Благодарю вас за такое чудесное напоминание

Все правильно Влад ты пишешь, желаю тебе любви близких взаимной и крепкой

Прекрасные слова

Как всегда в точку, Влад! Браво!

Точнее и не скажешь

Очень хороший пост. Все в точку!

Скриншот комментариев

Ранее Влад Топалов умилил общим эмоциональным фото с сыночком Майклом.