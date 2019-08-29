"Казалось, что жизнь окончена": Дорофеева рассказала о непростых отношениях с Дантесом

Надя Дорофеева и Владимир Дантес - пример крепкой супружеской пары, которая регулярно умиляет поклонников трогательными совместными фото и проявлениями любви. Артисты явно счастливы и наслаждаются каждой проведенной вместе минутой - так, летом они устроили себе яркий отпуск, отправившись на яхте бороздить воды Средиземного моря у берегов Италии и радуя фанов романтичными снимками. Тем удивительнее признание, которое Надя сделала в интервью журналу Cosmopolitan.

Оказалось, что в начале их отношений пара испытывала ощутимые трудности - особенно участница группы "Время и Стекло". Как призналась Дорофеева, для нее оказалось проблемой одиночество и длительное отсутствие любимого из-за его работы.

"Когда Вова начал активно путешествовать, мне казалось, что жизнь окончена. В течение недели после первого путешествия я ему выносила мозг, ругалась и говорила, что мы не сможем так жить", – разоткровенничалась певица.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Более того - Надя мучилась из-за ревности к подругам мужа и даже обратилась за помощью к психологу.

"Раньше я даже подруг Вовиных не могла терпеть. Посещала психолога из-за своей ревности и просила совета, как перестать есть мозг любимому. А потом все резко перевернулось: я ощутила, что стала самостоятельной женщиной", - поделилась Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

В разговоре был затронут и вопрос о том, как артистка относится к нередким шуткам о неуспешности ее мужа в сравнении с ее карьерой. Однако Надя уверена, что Владимир - невероятно талантлив и его время еще настанет, а она всегда будет его поддерживать.

"Кроме того, что Вова обладает невероятным чувством юмора, я считаю его намного круче и талантливее себя. Знаю, его расцвет придет совсем скоро. Он не хочет делать продукт, который ему не нравится. Он ищет то, что настоящее, и имеет все для того, чтобы стать суперзвездой", - уверена любящая супруга Дантеса.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, недавно знаменитость украсила обложку популярного глянцевого журнала, кстати, Надя Дорофеева удостоилась этой почести уже второй раз. Певица позировала в эффектном мини-платье насыщенного голубого цвета, которое обнажает одно плечо красотки.

Ранее Надя Дорофеева позабавила "сонным" фото из отпуска с мужем Владимиром Дантесом. Запечатленная без макияжа артистка в шутку предложила фанатам отыскать на снимке ее супруга. Подписчики Надежды восхитились ее естественной красотой и попросили выкладывать побольше фото с любимым мужем.