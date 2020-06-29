Кайфую и горжусь: Лилия Ребрик похвасталась отцовскими качествами любимого мужа

Лилия Ребрик с детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая призналась, какую роль играет ее муж в воспитании детей

Лилия Ребрик и Андрей Дикий – одна из образцовых семейных звездных пар, на которых равняются поклонники. "Дикая семейка", как сами себя они называют, каждый раз демонстрирует сплоченность, заботу друг о друге, любовь и уважение. У пары подрастает двое дочерей – Диана и Полина, и хоть ведущая признается, что она не идеальная, старается дать своим девочкам только лучшее и воспитать их достойными людьми. Так, Лилия решила поговорить о роли отца в воспитании детей и рассказать о неоценимой помощи, которую ей оказывает Андрей.

Ведущая отметила, что в Парламенте на рассмотрении находится законопроект о декретном отпуске для отцов, поэтому вместе с мужем порассуждала на эту тему и целесообразность такого решения на государственном уровне. К тексту она добавила красочное фото семейной идиллии на даче.

"Ми з Андрієм Диким у декрет не ходили, а всі обов'язки одразу по народженню Діанки поділили порівну. Справа в тому, що ми виявилися дуже жадібними батьками на емоції. Нам дико було собі уявити, що про перші слова і кроки наших дітей нам розповідатимуть інші люди, а ми самі через роботи цього не побачимо. І тому ми принципово не брали няню, рідко підключали бабусь, фактично кинули самим собі виклик. І, я вважаю, що впоралися! Мій чоловік з такою величезною любов’ю і відповідальністю займається дітьми, я просто кайфую від цього і пишаюся ним! Це так зворушливо! Я переконана: якщо жінка цінує це, то чоловік буде займатися дітьми заповзято і з величезним задоволенням", - призналась теледива.

Лилия Ребрик с удовольствием проводит время на даче с мужем и детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Муж Лилии тоже непортив посвятить время детям и совершенно не тяготиться это. "Андрій переконує: час з дітьми (навіть новонародженими) для нього пролітає дуже швидко і безумовно в кайф. Я прям вам його зацитую: "Багато чоловіків думають, що це нереально, але насправді, це круто і класно. Головне - спробувати! Це потрібно вкусити, це кайфово", – привела слова мужа ведущая.

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Автор: Lite