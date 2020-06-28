Лесная мавка: Лилия Ребрик в воздушном платье-вышиванке за 1000 евро заворожила магнетизмом

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала завораживающую фотосессию от дочери

Лилия Ребрик не оставляет поклонников без интересного контента ни на день – она регулярно пополняет Instagram свежими фото: то позирует в новом образе и наряде, то показывает, как проводит время с мужем и детьми или делится своими рабочими луками с прямых эфиров. Выходные теледива традиционно посвящает семье. Так, старшая дочь ведущей стала ее персональным фотографом и устроила маме сказочный фотосет в лесу.

Лилия позировала в лучах солнечного света на лоне природы в красном платье с ручной вышивкой шелковыми нитями и длинным рукавом на манжетах от бренда Maison d'AngelAnn, стоимостью 1005 евро.

Скриншот: maisonangelann.com

Автором завораживающего снимка стала дочка ведущей Диана. "Глазми дочки… Моя Диана делает мне роскошные фото", - подписала кадр в образе лесной нимфы Лилия. В сториз она показала больше фото в ярком полупрозрачном летнем наряде.

Лилия Ребрик в сказочном платье устроила фотосессию в лесу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники сравнили ведущую с лесной мавкой – светлой, прекрасной и соблазнительной одновременно.

Казкова

Фото професіонала! Супер!

Неймовірна

Прекрасное фото

Красивая

Який яскравий кадр, Лілія

Чарівна

Розкішно красива. Сукня просто прекрасна

Сонячна Лілія, така гарна - квітка душа

Просто лісова мавка

Какой красивый орнамент на платье! Проступил в солнечных лучах как водный знак

Скриншот комментариев

Кроме того, Лилия показала, как проводит досуг на даче с родными. Она порезвилась в бассейне с дочками и мужем, а также сестрой Юлианной Тодорюк. Не обошлось и без кадров в купальнике и романтических снимков в обнимку с любимым.

Лилия Ребрик с семьей повеселилась в бассейне в жаркий день (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик растрогала искренним признанием о себе.

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Автор: Lite