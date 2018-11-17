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"Кайф": Monatik похвастался "божественным" пейзажем Грузии

Lite » Звезды 17.11.2018 - 14:55
"Кайф": Monatik похвастался "божественным" пейзажем Грузии
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Певец признался, что ему нравиться, как "звучит" город

Популярный украинский исполнитель Monatik показал подписчикам яркое фото с пейзажем из Грузии. Соответствующий кадр он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Тбилиси. Звучит очень красиво. Через несколько часов", - говорится в подписи к фото.

&quot;Кайф&quot;: Monatik похвастался &quot;божественным&quot; пейзажем Грузии

Фото: Монатик в Грузии (instagram.com/monatik_official)

Обратим внимание, что на самом снимке певец находится на "божественном" пейзаже Грузии.

"Кайф. Божественно", - сказала пользователь Лена Гармаш.

"Класс. Удачного концерта", - подчеркнула юзер Анастасия Власович.

"Действительно, очень красиво", - уточнил пользователь Евгений Мураев.

&quot;Кайф&quot;: Monatik похвастался &quot;божественным&quot; пейзажем Грузии

Скриншот комментария (instagram.com/monatik_official)

Напомним, известный украинский исполнитель и филантроп Дмитрий Монатик (MONATIK), который недавно выпустил новый клип, снятый в Венеции, призвал помочь онкобольной девушке.

Напомним, что Дмитрий Монатик и ранее неоднократно призывал фанатов помочь в сборе средств на дорогостоящее лечение. Ранее он попросил помощи для онкобольной девочки.

Также мы писали, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины ГрузияMONATIK
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