"Кайф": Monatik похвастался "божественным" пейзажем Грузии

Певец признался, что ему нравиться, как "звучит" город
Популярный украинский исполнитель Monatik показал подписчикам яркое фото с пейзажем из Грузии. Соответствующий кадр он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Тбилиси. Звучит очень красиво. Через несколько часов", - говорится в подписи к фото.
Фото: Монатик в Грузии (instagram.com/monatik_official)
Обратим внимание, что на самом снимке певец находится на "божественном" пейзаже Грузии.
"Кайф. Божественно", - сказала пользователь Лена Гармаш.
"Класс. Удачного концерта", - подчеркнула юзер Анастасия Власович.
"Действительно, очень красиво", - уточнил пользователь Евгений Мураев.
Скриншот комментария (instagram.com/monatik_official)
Напомним, известный украинский исполнитель и филантроп Дмитрий Монатик (MONATIK), который недавно выпустил новый клип, снятый в Венеции, призвал помочь онкобольной девушке.
Напомним, что Дмитрий Монатик и ранее неоднократно призывал фанатов помочь в сборе средств на дорогостоящее лечение. Ранее он попросил помощи для онкобольной девочки.
Также мы писали, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.
Видео: (video.rbc.ua)