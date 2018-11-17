"Кайф": Monatik похвалився "божественним" пейзажем Грузії

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Співак зізнався, що йому подобається, як "звучить" місто

Популярний український виконавець Monatik показав підписникам яскраве фото з пейзажем з Грузії. Відповідний кадр він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Тбілісі. Звучить дуже красиво. Через кілька годин", - йдеться у підписі до фото.

Фото: Монатік в Грузії (instagram.com/monatik_official)

Звернемо увагу, що на самому знімку співак знаходиться на "божественне" пейзажі Грузії.

"Кайф. Божественно", - сказала користувач Олена Гармаш.

"Клас. Вдалого концерту", - підкреслила юзер Анастасія Власович.

"Справді, дуже красиво", - уточнив користувач Євген Мураєв.

Скріншот коментаря (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, відомий український виконавець і філантроп Дмитро Монатік (MONATIK), який нещодавно випустив новий кліп, знятий у Венеції, закликав допомогти онкохворій дівчині.

Нагадаємо, що Дмитро Монатік і раніше неодноразово закликав фанатів допомогти у зборі коштів на дороге лікування. Раніше він попросив допомоги для онкохворої дівчинки.

Також ми писали, що перший живий виступ Наді Дорофєєвої та MONATIK "підірвало" мережа.

Відео: (video.rbc.ua)