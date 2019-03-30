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Катя Осадчая удивила поклонников своим новым образом в шортах

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2019 - 19:48
Катя Осадчая удивила поклонников своим новым образом в шортах
Фото: instagram.com/kosadcha

Осадчая предстала в необычном костюме

Известная телеведущая Катя Осадчая общалась со звездами в Национальном дворце искусств "Украина" в необычном образе. Новые фотографии ведущей появились на официальной странице телепроекта "Светская жизнь" в Instagram.

На фотографиях ведущая стоит в желтом костюме с цветами, только вместо штанов – шорты. Осадчая сфотографировалась с украинской певицей Светланой Тарабаровой, Джамалой и Олей Цибульской.

 

Фото: instagram.com/svitsketv

Пользователи сети также прокомментировали данные фотографии.

"Олька Цибульская королева";

"Жду с нетерпением";

"Тарабарова класная";

"Эта оранжевая, это ужас какой-то просто";

"Красавицы! Вы даже похожи!";

"Класс";

"Русалочки, люблю вас";

"Джамала лучшая".

Напомним, что Осадчая и Горбунов умилили весенней романтикой. На этой фотографии телеведущую сравнили с Мавкой.

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Катя Осадчая умилила сеть своим "солнечным" образом.

Мы также писали о том, что Осадчая устроила оригинальную фотосессию с очаровательным четырехлапым питомцем, который был одет в стильный серебристый комбинезон.

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