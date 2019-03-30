Катя Осадчая удивила поклонников своим новым образом в шортах

Осадчая предстала в необычном костюме
Известная телеведущая Катя Осадчая общалась со звездами в Национальном дворце искусств "Украина" в необычном образе. Новые фотографии ведущей появились на официальной странице телепроекта "Светская жизнь" в Instagram.
На фотографиях ведущая стоит в желтом костюме с цветами, только вместо штанов – шорты. Осадчая сфотографировалась с украинской певицей Светланой Тарабаровой, Джамалой и Олей Цибульской.
Фото: instagram.com/svitsketv
Пользователи сети также прокомментировали данные фотографии.
"Олька Цибульская королева";
"Жду с нетерпением";
"Тарабарова класная";
"Эта оранжевая, это ужас какой-то просто";
"Красавицы! Вы даже похожи!";
"Класс";
"Русалочки, люблю вас";
"Джамала лучшая".
Напомним, что Осадчая и Горбунов умилили весенней романтикой. На этой фотографии телеведущую сравнили с Мавкой.
Ранее сообщалось о том, что телеведущая Катя Осадчая умилила сеть своим "солнечным" образом.
Мы также писали о том, что Осадчая устроила оригинальную фотосессию с очаровательным четырехлапым питомцем, который был одет в стильный серебристый комбинезон.