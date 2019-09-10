Катя Осадчая раскрыла детали медового месяца Павла Зиброва в Венеции (фото)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая и чета Зибровых прогулялись по Венеции

Катя Осадчая не сидит на месте, продолжая снимать свежие выпуски для своей передачи “Світське життя”. И новый выпуск будет посвящен одной из самых обсуждаемых тем украинского шоу-бизнеса - свадьбе Павла Зиброва!

Напомним, что летом этого года Народный артист Украины Павел Зибров буквально ошарашил новостью - он планирует жениться! Как выяснилось позже, таким образом Павел и его жена Марина решили отпраздновать 25-лет с даты росписи. Дело в том, что 25 лет назад у пары не было свадьбы. Они только расписались и отметили это событие в кругу близких. При этом праздник совпал с днем рождения Марины.

После 25 лет совместной жизни пара все же решила отпраздновать пышную свадьбу - с фатой, платьем, гостями…

Катя Осадчая, Павел и Марина Зибровы в Венеции (фото: instagram.com/svitsketv)

Теперь же стали известны новые детали торжества. Павел Зибров и его “уже дважды” супруга Марина отправились в медовый месяц в романтическую Венецию. Куда также улетела и Катя Осадчая с программой “Світське життя”, чтобы обо всем распросить молодеженов.

На страничке программы в сети instagram было опубликовано немало фото и видео с прогулки по Венеции. Чета Зибровых и Катя Осадчая прошлись по рынкам, где примерили традиционные маски, прокатились по водным каналам на гондоле. А также поговорили о прошедшем торжестве.

Катя Осадчая, Павел и Марина Зибровы в Венеции (фото: instagram.com/svitsketv)

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео с пышной свадьбы Зибровых. Как и положено молодоженам, Павел и Марина исполнили первый танец перед гостями, поцеловались, позировали перед камерами. Марина Зиброва блистала в роскошном свадебном платье.