Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая показала также фото с мужем и сыночком

Катя Осадчая заворожила поклонников новой серией фото. И дело не только в эффектном образе телеведущей, но также в прекрасных видах, на фоне которых она сделала новые снимки. А позирует Осадчая на фоне Пешеходного моста в Киеве, который соединяет с Трухановым островом. Более того, снимок был сделан на борту белоснежной яхте – телеведущая прогулялась по Днепру.

При этом Осадчая показала действительно очень практичный и стильный образ на лето, который подойдет не только для прогулок выходного дня. На телеведущей – короткие белоснежные шорты, майка с ассиметричным разноцветным принтом и цифрами. Летний образ телеведущей эффектно дополняет соломенная шляпка с ровными полями и ленточкой под цвет футболки, а также удобные белые кроссовки

Волосы телеведущая собрала в тугой хвост. Мейкап, как обычно, сделан с акцентом на максимальную естественность.

"Прекрасный Киев", - лаконично подписала фото Осадчая.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Также ведущая показала и несколько красочных фото заходящего солнца на Днепре.

Фото: instagram.com/kosadcha

Поклонники Осадчей уже успели оставить несколько комментариев под ее новыми фото:

"Как же я люблю этот город!"

"Прекрасная Катерина в прекрасном Киеве"

"Волшебный закат"

"Катерина, фото-супер"

"Катя, Вы классная!!! Пример для подражания!"

"Класс. Гарнюня такая"

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Кстати, на в разделе сториз на своей instagram-страничке Осадчая показала и другие – более семейные фото. На одном из них она позирует в лифте со своим мужем – Юрием Горбуновым. Возможно, пара отправлялась по каким-то рабочим вопросам.

При этом Катя уже позирует в абсолютно другом образе. На телеведущей – белоснежные полупрозрачные брюки-клеш. А также свободная рубашка в мелких красных звездочках. Горбунов также выбрал расслабленный летний образ – в черных шортах и узорной рубашке.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

А еще Осадчая оставила милое фото со своим сыночком Иваном, которому исполнилось в этом году два года.

Телеведущая и ее сын позируют спиной к камере. Они отдыхают рядом с бассейном на зеленой траве. При этом малыш смотрит в планшет.

Катя Осадчая с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, до этого Катя Осадчая без макияжа поделилась грандиозными планами на лето. Телеведущая показала парочку фото с сыночком Ваней.

Также ранее Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа. Катя Осадчая побывала в Ивано-Франковске, где посетила наиболее знаковые места для Юрия Горбунова. Осадчая также объяснила, почему они важны.