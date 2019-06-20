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Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2019 - 17:32
Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая показала также фото с мужем и сыночком

Катя Осадчая заворожила поклонников новой серией фото. И дело не только в эффектном образе телеведущей, но также в прекрасных видах, на фоне которых она сделала новые снимки. А позирует Осадчая на фоне Пешеходного моста в Киеве, который соединяет с Трухановым островом. Более того, снимок был сделан на борту белоснежной яхте – телеведущая прогулялась по Днепру.

При этом Осадчая показала действительно очень практичный и стильный образ на лето, который подойдет не только для прогулок выходного дня. На телеведущей – короткие белоснежные шорты, майка с ассиметричным разноцветным принтом и цифрами. Летний образ телеведущей эффектно дополняет соломенная шляпка с ровными полями и ленточкой под цвет футболки, а также удобные белые кроссовки

Волосы телеведущая собрала в тугой хвост. Мейкап, как обычно, сделан с акцентом на максимальную естественность.

"Прекрасный Киев", - лаконично подписала фото Осадчая.

Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Также ведущая показала и несколько красочных фото заходящего солнца на Днепре.

Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве

Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве

Фото:  instagram.com/kosadcha

Поклонники Осадчей уже успели оставить несколько комментариев под ее новыми фото:

  • "Как же я люблю этот город!"
  • "Прекрасная Катерина в прекрасном Киеве"
  • "Волшебный закат"
  • "Катерина, фото-супер"
  • "Катя, Вы классная!!! Пример для подражания!"
  • "Класс. Гарнюня такая"

Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Кстати, на в разделе сториз на своей instagram-страничке Осадчая показала и другие – более семейные фото. На одном из них она позирует в лифте со своим мужем – Юрием Горбуновым. Возможно, пара отправлялась по каким-то рабочим вопросам.

При этом Катя уже позирует в абсолютно другом образе. На телеведущей – белоснежные полупрозрачные брюки-клеш. А также свободная рубашка в мелких красных звездочках. Горбунов также выбрал расслабленный летний образ – в черных шортах и узорной рубашке.

Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

А еще Осадчая оставила милое фото со своим сыночком Иваном, которому исполнилось в этом году два года.

Телеведущая и ее сын позируют спиной к камере. Они отдыхают рядом с бассейном на зеленой траве. При этом малыш смотрит в планшет.

Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве

Катя Осадчая с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, до этого Катя Осадчая без макияжа поделилась грандиозными планами на лето. Телеведущая показала парочку фото с сыночком Ваней.

Также ранее Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа. Катя Осадчая побывала в Ивано-Франковске, где посетила наиболее знаковые места для Юрия Горбунова. Осадчая также объяснила, почему они важны.

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