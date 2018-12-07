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Катя Осадчая ошеломила роскошным вечерним платьем в праздничном ролике

Lite » Звезды 07.12.2018 - 18:37
Катя Осадчая ошеломила роскошным вечерним платьем в праздничном ролике
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая запечатлена в красивом новогоднем антураже

Стильная ведущая "Світського життя" Катя Осадчая, которая в эко-шубе прогулялась по Ватикану, приняла участие в съемках праздничных роликов телеканала "1+1" в эффектном наряде.

Для съемок этого промо вместе собрали 50 звезд. Интересно, что видео снимали одним кадром. 

Телеведущие, актеры и певцы, среди которых Алла Мазур, Алексей Душка, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Владимир Остапчук, Неля Шовкопляс и многие другие, в роскошных платьях и стильных костюмах оказались на праздничной ярмарке, специально воссозданной на съемочной площадке.

Осадчая выбрала для мероприятия роскошное вечернее платье в пол золотистого цвета. Дополнила образ звезда необычным украшением на волосах.

Катя Осадчая ошеломила роскошным вечерним платьем в праздничном ролике

Фото: Катя Осадчая (пресс-служба 1+1)

На фото ведущая позирует на фоне яркого новогоднего антуража - наряженной елки, камина и уютного кресла с пледом.

На одном из снимков вместе с Катей запечатлен и ее супруг Юрий Горбунов в элегантном костюме.

Катя Осадчая ошеломила роскошным вечерним платьем в праздничном ролике

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (пресс-служба 1+1)

Промо-ролик в эфир будут выпускать частями, каждый раз напоминая, сколько счастливых дней осталось до главной ночи года.

Напомним, Катя Осадчая в леопардовом пиджаке поразила ультрастильным образом. 

Мы также сообщали, что ранее Осадчая и Горбунов умилили снимками сыночка Ивана.

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