Катя Осадчая ошеломила роскошным вечерним платьем в праздничном ролике

Кстати, на церемонии награждения лучших дизайнеров Украины Best Fashion Awards 2018 Осадчая появилась в красном платье оригинального кроя, шляпке и туфлях в тон.
Звездная пара Осадчая-Горбунов (видео: РБК-Украина)
Ведущая запечатлена в красивом новогоднем антураже
Стильная ведущая "Світського життя" Катя Осадчая, которая в эко-шубе прогулялась по Ватикану, приняла участие в съемках праздничных роликов телеканала "1+1" в эффектном наряде.
Для съемок этого промо вместе собрали 50 звезд. Интересно, что видео снимали одним кадром.
Телеведущие, актеры и певцы, среди которых Алла Мазур, Алексей Душка, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Владимир Остапчук, Неля Шовкопляс и многие другие, в роскошных платьях и стильных костюмах оказались на праздничной ярмарке, специально воссозданной на съемочной площадке.
Осадчая выбрала для мероприятия роскошное вечернее платье в пол золотистого цвета. Дополнила образ звезда необычным украшением на волосах.
Фото: Катя Осадчая (пресс-служба 1+1)
На фото ведущая позирует на фоне яркого новогоднего антуража - наряженной елки, камина и уютного кресла с пледом.
На одном из снимков вместе с Катей запечатлен и ее супруг Юрий Горбунов в элегантном костюме.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (пресс-служба 1+1)
Промо-ролик в эфир будут выпускать частями, каждый раз напоминая, сколько счастливых дней осталось до главной ночи года.
Напомним, Катя Осадчая в леопардовом пиджаке поразила ультрастильным образом.
Мы также сообщали, что ранее Осадчая и Горбунов умилили снимками сыночка Ивана.
Кстати, на церемонии награждения лучших дизайнеров Украины Best Fashion Awards 2018 Осадчая появилась в красном платье оригинального кроя, шляпке и туфлях в тон.
Звездная пара Осадчая-Горбунов (видео: РБК-Украина)