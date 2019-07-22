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Катаются по каналам и пьют шампанское: Осадчая и Горбунов восхитили романтикой в Амстердаме

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.07.2019 - 17:46
Катаются по каналам и пьют шампанское: Осадчая и Горбунов восхитили романтикой в Амстердаме
Горбунов и Осадчая в Амстердаме (фото: instagram.com/kosadcha)

Влюбленная пара уже наслаждается отдыхом в Амстердаме

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вновь удивили поклонников очередным отдыхом. Напомним, что не так давно звездная пара отдыхала с 2-летним сыном Ваней в Одессе. После череды съемочных дней и посещения ряда светских событий Осадчая и Горбунов решили сделать небольшой перерыв. В качестве места перезагрузки известные украинские телеведущие выбрали Амстердам. При этом Осадчая уже успела засыпать поклонников серией фото и видео. Кстати, в одном из видео Осадчая отметила, что они будут отдыхать в Амстердаме три дня.

Так, на своей nstagram-страничке телеведущая показала солнечные фото, сделанные на небольшом катере. Ведущие заказали себе экскурсию по водным каналам Амстердама. При этом экскурсия включала в себя и шампанское!

"Коли ти дуже хотів їздити каналами і пити шампанське) і погода цьому посприяла)) Прекрасна подорож", - подписала новые фото Осадчая.

На снимках телеведущая позирует в клетчатом сине-белом сарафане. Юбка которого декорирована воздушным кружевом. Получился очень нежный и романтичный образ.

Катаются по каналам и пьют шампанское: Осадчая и Горбунов восхитили романтикой в Амстердаме

Катаются по каналам и пьют шампанское: Осадчая и Горбунов восхитили романтикой в Амстердаме

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Амстердаме (фото: instagram.com/kosadcha)

А вот Юрий Горбунов позирует во всем белом – летние белые брюки и простая футболка.

Особенно примечателен милый кадр, на котором Осадчая и Горбунов позируют вместе. Телеведущие держаться за руки, Осадчая положила руку на плечо своего возлюбленного. Видно, что ведущие действительно насаждаются компанией друг друга.

Катаются по каналам и пьют шампанское: Осадчая и Горбунов восхитили романтикой в Амстердаме

Катаются по каналам и пьют шампанское: Осадчая и Горбунов восхитили романтикой в Амстердаме

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Амстердаме (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, до этого стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале. Украинская телеведущая блистала в брючном костюме насыщенного голубого цвета. При этом в рамках программы "Світське життя" телеведущая встретилась с рядом звездных гостей. Среди которых: Дима Монатика, Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе и другие. 

А еще раньше Осадчая заинтриговала фото со всемирно известной легендой кино - французской актрисой Катрин Денев. Телеведущая выбрала для встречи с французской актрисой оригинальный наряд. 

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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