Катаются по каналам и пьют шампанское: Осадчая и Горбунов восхитили романтикой в Амстердаме

Горбунов и Осадчая в Амстердаме (фото: instagram.com/kosadcha)

Влюбленная пара уже наслаждается отдыхом в Амстердаме

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вновь удивили поклонников очередным отдыхом. Напомним, что не так давно звездная пара отдыхала с 2-летним сыном Ваней в Одессе. После череды съемочных дней и посещения ряда светских событий Осадчая и Горбунов решили сделать небольшой перерыв. В качестве места перезагрузки известные украинские телеведущие выбрали Амстердам. При этом Осадчая уже успела засыпать поклонников серией фото и видео. Кстати, в одном из видео Осадчая отметила, что они будут отдыхать в Амстердаме три дня.

Так, на своей nstagram-страничке телеведущая показала солнечные фото, сделанные на небольшом катере. Ведущие заказали себе экскурсию по водным каналам Амстердама. При этом экскурсия включала в себя и шампанское!

"Коли ти дуже хотів їздити каналами і пити шампанське) і погода цьому посприяла)) Прекрасна подорож", - подписала новые фото Осадчая.

На снимках телеведущая позирует в клетчатом сине-белом сарафане. Юбка которого декорирована воздушным кружевом. Получился очень нежный и романтичный образ.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Амстердаме (фото: instagram.com/kosadcha)

А вот Юрий Горбунов позирует во всем белом – летние белые брюки и простая футболка.

Особенно примечателен милый кадр, на котором Осадчая и Горбунов позируют вместе. Телеведущие держаться за руки, Осадчая положила руку на плечо своего возлюбленного. Видно, что ведущие действительно насаждаются компанией друг друга.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Амстердаме (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, до этого стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале. Украинская телеведущая блистала в брючном костюме насыщенного голубого цвета. При этом в рамках программы "Світське життя" телеведущая встретилась с рядом звездных гостей. Среди которых: Дима Монатика, Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе и другие.

А еще раньше Осадчая заинтриговала фото со всемирно известной легендой кино - французской актрисой Катрин Денев. Телеведущая выбрала для встречи с французской актрисой оригинальный наряд.