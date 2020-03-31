Карету подано: Регина Тодоренко показала фото "настоящей принцессы"

Ведущая поделилась снимком, сделанным во время романтического викенда с мужем
Регина Тодоренко во время карантина больше времени находится дома с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом. Но звезде то и дело приходиться отлучаться на съемки и ездить по рабочим вопросам. Ведущая не забывает баловать поклонников прямыми эфирами, а недавно устроила душевный вечер вместе с любимым и даже спела под его аккомпанемент. Также в это непростое время звезду согревают приятные воспоминания и фотооткрытки. Так, на праздничный викенд в начале марта Регина и Влад успели съездить в Санкт-Петербург и устроить прогулку по городу. Теперь они с удовольствием делятся фото из своего телефона и с теплотой вспоминают проведенные вмести дни.
Ведущая и блогер опубликовала в Instagram счастливый кадр, сделанный у запряженной белой лошадью настоящей кареты, достойной принцессы. Звезда "Орла и Решки" лучезарно улыбается в камеру.
На ней – трендовое клетчатое пальто свободного кроя, шарф-палантин темно-лазурного оттенка, удобные лаковые ботильоны и укороченные черные брюки. Волосы Регины свободно развиваются, а в ушах видны серьги-жемчужины.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники ведущей тут же завалили ее комплиментами, отметив, что она легко может претендовать на звание принцессы.
Скриншот комментариев
Ранее Регина Тодоренко очаровала кокетливым танцем в бархатном черном платье и показала игривый образ. Настроение у ведущей было явно приподнятым, чем она и поделилась поклонниками.