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До карантина и после: Леся Никитюк поразила изменившейся фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.06.2020 - 16:31
До карантина и после: Леся Никитюк поразила изменившейся фигурой в купальнике
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая в своем стиле разыграла поклонников

После послабления карантина Леся Никитюк вернулась к работе и вновь приступила к съемкам своего тревел-шоу "Ле Маршрутка", в котором показывает интересные уголки нашей страны. А на новых фото на балконе отеля юморная телеведущая показала, как изменилась ее фигура за время карантина.

Звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена в голубом купальнике с интересным разрезом на животе, который подчеркивает ее тонкую талию и длинные стройные ножки. На голове у Никитюк полотенце, как будто она только что вышла из душа, и солнцезащитные очки.

По своей привычке, Леся предложила подписчикам выбрать, какое из сериии фото лучше - 1 или 2. Одлнако на втором кадре фолловеров ждал сюрприз! В том же самом голубом купальнике, полотенце и очках на балконе стоял...мужчина - коллега ведущей по проекту.

Леся Никитюк удивила новой фигурой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леди Ле с юмором отреагировали на ее шутку и оставили много креативных комментариев - так, они предположили, что фигура теледивы так изменилась за карантин, или же ее покусали осы.

  • Фота бомба
  • Леся ти як завжди кумедна
  • Класний купальник, можна було носити до карантину, а тепер і після... безрозмірний) мій варіант
  • До карантина и после, ну совсем не поменялись
  • Ну тут однозначно 2
  • Леся, обожаю ваше чувство юмора
  • Та шо без тапок, особливо граційна
  • Я подумал, что тебя осы покусали и ты опухла
  • Блин, неожиданно ) чуть бы кофеечком не поперхнулась )))
  • 5 ч."Нравится": 3Ответить
  • голосую за 2
  • Леся Іванівна до і після карантину
  • вторая фотография сочная как чебурек на вокзале
  • Хороший купальник, тянеться
  • Леся))))))) Лучшая))))))))

До карантина и после: Леся Никитюк поразила изменившейся фигурой в купальнике

Скриншот комментариев

Ранее "хищная" Леся Никитюк поразила перевоплощением и предстала в образе рыси.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Леся Никитюкфигура
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