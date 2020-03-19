Карантин с пользой: Бритни Спирс решила обучать поклонников упражнениям из йоги

Бритни Спирс известна своей любовью к активному образу жизни. Девушка регулярно занимается в спортзале, обожает танцевать, бегать по утрам и заниматься спортом на свежем воздухе. Любовь к йоге певицы – отдельная тема. Она часто записывает целые видеоуроки, где выполняет асаны разной сложности: от самых простых до продвинутых. Польза от практики не только физическая – как известно, йога успокаивает, умиротворяет и настраивает на позитивный лад. Поэтому Бритни решила использовать свои знания и навыки, чтобы помочь людям сохранять хороший настрой в это нелегкое время.

Бритни решила вдохновить на йогу (видео: instagram.com/britneyspears)

38-летняя певица опубликовала видеообращение, где рассказала о своем видении ситуации. По словам Бритни, то, что творится в мире – огромный кризис. Все напуганы, все сходят с ума… И чтобы помочь людям оставаться на позитиве, такие личности, как она, просто обязаны что-то предпринять. Поэтому, чтобы вдохновлять поклонников, она будет ежедневно публиковать асаны из йоги. Эти своеобразные уроки для женщин, мужчин и детей станут отличным напоминаем о необходимости заботиться о себе и не впадать в панику.

Бритни регулярно занимается (фото: instagram.com/britneyspears)

«Весь мир сейчас борется с вирусом. Чтобы это преодолеть, мы должны поддерживать друг друга и вдохновлять», – оставила Бритни подпись под роликом.

Для своего видео Бритни выбрала наряд, призванный подчеркнуть достоинства ее фигуры: оголенный живот, грудь и руки – лучшее доказательство, что пропагандируемая активность Спирс отлично работает на физическую форму. Ансамбль составили синий топ, рубашка в желтый цветочек и белые шорты. Завершает картину пышная укладка с равномерными локонами – такую можно увидеть у девушки нечасто, а также безупречный макияж. Сразу видно, что над роликом потрудились профи. Что ж, надеемся, поклонники оценят усилия певицы и последуют ее примеру.