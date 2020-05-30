Карантин изменил даже наряды ведущих: Осадчая показала сногсшибательный образ в маске

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ката Осадчая восхитила поклонников экспериментом с образом для шоу

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала новый "карантинный" лук для программы "Светская жизнь". В своем Instagram ведущая показала стильный нюдовый костюм и дополнила образ шляпой и маской в тон.

Украинская телеведущая показала новый образ, в котором ей предстоит работать на съемках нового выпуска программы "Светская жизнь". На собственном примере знаменитость продемонстрировала, что даже во время масочного режима можно оставаться стильной. Для нового эпизода шоу ведущая выбрала бежевый костюм, "лодочки" на каблуках и шляпу. Образ идеально дополнила маска в тон костюма.

На своей инстаграм-страничке Осадчая опубликовала пару новых фото. Судя по фону на фотографиях, снимки сделаны на площадке программы.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Съемки в новых реалиях. Мы работаем, чтобы вы смотрели нас в эту субботу в 23:10. Включайте "Светская жизнь", - написала ведущая в подписи к опубликованным снимкам.

Фото: instagram.com/kosadcha

Поклонникам понравился новый образ телеведущей:

Стильная Катюша!

Очень красиво.

Роскошный лук.

Какая стильная.

Красивый костюм, кто дизайнер?

Очень неплохо и эффектно с маской придумано.

Скриншот комментариев

Стоит отметить, что до этого Осадчая опубликовала архивное фото, на котором позирует в компании с Машей Ефросининой. 25 мая телеведущей исполнился 41 год. Ефросинину просто-таки засыпали поздравлениями. И Осадчая - не исключение!

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыном.

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Автор: Lite