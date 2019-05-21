"Карамелька": Анна Седокова похвасталась пышными формами на сочном фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица взбудоражила сеть пикантным снимком у бассейна

Несмотря на то, что Анна Седокова недавно пожаловалась подписчикам своего блога, что она поправилась и садится на диету, певица продолжает делиться в сети горячими кадрами. Ее уже не раз критиковали за чересчур уж откровенные снимки, однако артистка считает, что не стоит стыдиться своей фигуры и нет ничего плохого в фото в купальнике или белье.

Так, Анна поделилась сочным снимком, на котором она позирует у бассейна в черном бикини. При этом кадр сделан сверху, акцентируя внимание на чувственно приоткрытых губах красотки и ее пышном бюсте.

"Рана – это место, через которое в вас входит свет. Джалаладдин Руми", - прокомментировала публикацию Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фолловеры не смогли оставить без внимания такое горячее фото и засыпали сексапильную певицу комплиментами.

"Идеальная"

"Вы прекрасны!"

"Женщина огонь"

"Блииин, какая же Аня красивая"

"Карамелька"

"Секси девочка"

"Сочное фото)"

"Очень сексуальная фотография получилась"

"Какая шикарная"

"Какая фотка! Анечка, ты просто космос"

"Аня, ты бомба"

"Божественная фигура"

"Богиня нужных ракурсов"

Напомним, Анна Седокова раскрыла свои принципы правильного питания, которые помогают привести в порядок фигуру.

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