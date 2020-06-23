Без капли макияжа: Настя Каменских покорила натуральной красотой на фото с фламинго

Настя Каменских регулярно делится в сети яркими и полезными публикациями - певица демонстрирует стильные луки, а также делится полезными советами по питанию и тренировкам. Артистка уже очень соскучилась по путешествиям и пока границы закрыты, иногда публикует архивные кадры из прошлых поездок. На свежем снимке в своем Instagram звезда предстала без косметики, а также в необычной компании.

На фото Настя запечатлена на фоне нескольких розовых фламинго - вероятно, в зоопарке или же природном парке. На артистке простая белая футболка и кепка, а на лице нет ни грамма макияжа. Она мило улыбается на камеру, восхищая естественной красотой.

Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)

"Пусть ваша неделя начнётся с красоты! И при любых обстоятельствах будьте такими же безмятежными и элегантными, как фламинго", - пожелала поклонникам Каменских.

Пользователи сети не поскупились на теплые отзывы для любимой певицы.

Самая лучшая

классное фото

Какая красота, такие мимимишные

Красотка

Спасибо большое за пожелания. И Вам чудесной, полной приятных ощущений, недели!!!

Розовый фламингоо

Отлично, лучезарная ты наша

Красота

Настюша-ангелок

Супер! Взаимно! Фламинго - прекрасное творение природы

Какая красота,в прочем,и фламинго тоже

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских в прозрачном топе поделилась списком чудо-упражнений для красивого тела всего за 15 минут в день.