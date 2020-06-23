Без капли макияжа: Настя Каменских покорила натуральной красотой на фото с фламинго

Певица порадовала поклонников архивным кадром из путешествия
Настя Каменских регулярно делится в сети яркими и полезными публикациями - певица демонстрирует стильные луки, а также делится полезными советами по питанию и тренировкам. Артистка уже очень соскучилась по путешествиям и пока границы закрыты, иногда публикует архивные кадры из прошлых поездок. На свежем снимке в своем Instagram звезда предстала без косметики, а также в необычной компании.
На фото Настя запечатлена на фоне нескольких розовых фламинго - вероятно, в зоопарке или же природном парке. На артистке простая белая футболка и кепка, а на лице нет ни грамма макияжа. Она мило улыбается на камеру, восхищая естественной красотой.
Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)
"Пусть ваша неделя начнётся с красоты! И при любых обстоятельствах будьте такими же безмятежными и элегантными, как фламинго", - пожелала поклонникам Каменских.
Пользователи сети не поскупились на теплые отзывы для любимой певицы.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских в прозрачном топе поделилась списком чудо-упражнений для красивого тела всего за 15 минут в день.
Автор: Lite