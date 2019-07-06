"Мне бы такие каникулы": Потап ошеломил путешествием с сыном

Такое экстремальное путешествие должно удастся на славу, считают поклонники
О том, что украинский репер и продюсер Алексей Потапенко увлекся вертолетами стало известно совсем недавно, на своей странице в Instagram исполнитель стал делиться кадрами с аэродромов на их фоне и признаваться в любви этому виду транспорта.
Хобби знаменитости набирает обороты, о чем свидетельствуют новые фото Потапа в компании с его сыном Андреем на борту вертолета. В подписи под снимком Потап указал направление, куда они летят.
Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)
"To Odessa in helicopter (В Одессу на вертолете — (пер. англ. приме ред.)" - гласит подпись под фото.
Фото: (instagram.com/realpotap)
Поклонники оценили дорогое и экстремальное увлечение артиста и пожелали хорошего отдыха.
Недавно мы писали о том, что Потапа обвинили в неверности, заметив фото в Instagram с запечатленным поцелуем с неизвестной женщиной. Фото не на шутку озадачило поклонников.
Кроме того, Потап недавно заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein, разместив под фото странный хэштег.