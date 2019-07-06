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"Мне бы такие каникулы": Потап ошеломил путешествием с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2019 - 17:30
"Мне бы такие каникулы": Потап ошеломил путешествием с сыном
Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Такое экстремальное путешествие должно удастся на славу, считают поклонники

О том, что украинский репер и продюсер Алексей Потапенко увлекся вертолетами стало известно совсем недавно, на своей странице в Instagram исполнитель стал делиться кадрами с аэродромов на их фоне и признаваться в любви этому виду транспорта.

Хобби знаменитости набирает обороты, о чем свидетельствуют новые фото Потапа в компании с его сыном Андреем на борту вертолета. В подписи под снимком Потап указал направление, куда они летят.

&quot;Мне бы такие каникулы&quot;: Потап ошеломил путешествием с сыномФото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

"To Odessa in helicopter (В Одессу на вертолете — (пер. англ. приме ред.)" - гласит подпись под фото.

&quot;Мне бы такие каникулы&quot;: Потап ошеломил путешествием с сыном&quot;Мне бы такие каникулы&quot;: Потап ошеломил путешествием с сыном

Фото: (instagram.com/realpotap)

Поклонники оценили дорогое и экстремальное увлечение артиста и пожелали хорошего отдыха.

 
  • Сыну будет что вспомнить и даже рассказать в школе, мне бы такие каникулы в детстве, да и сейчас
  • Как круто, очень красиво, сын очень похож на своего отца
  • Красиво
  • Потап мчит в Одессу))
  • Парни 
  • Прям "50оттенков серого "вспомнились. Настю то брали? - Настя завтра в Одессе, у нее концерт в Ибице, а сегодня Мишель там выступает ,они наверное ее прилетели поддерживать.
  • Полетели на море?) -  к Мишель на концерт .
  • Мне тут Брюса Уилиса напомнил 

Недавно мы писали о том, что Потапа обвинили в неверности, заметив фото в Instagram с запечатленным поцелуем с неизвестной женщиной. Фото не на шутку озадачило поклонников.

Кроме того, Потап недавно заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein, разместив под фото странный хэштег.

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