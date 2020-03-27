Каменских и Потап умилили семейным карантином и поделились секретами здорового меню

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Звездная пара делиться хрониками карантина

Настя Каменских старается выполнять требования МОЗ и лишний раз не покидать пределы дома в период карантина. Певица знает, чем занять свое время и как провести его с пользой. Например, звезда устраивает онлайн тренировки и занимается вместе с поклонниками, а также радует их творчество во время виртуальных концертов. Так, Настя вместе с мужем Потапом показала, как проходит их обычный день на карантине, а хроники времяпровождения она опубликовала в личном влоге на своем официальном YouTube-канале.

Певица поделилась с поклонниками секретами здорового и вкусного меню и даже не поскупилась на рецепт полезного стейка, а также показала свои обычные утренние ритуалы.

День начинает со стакана воды. "Это первый шаг на пути к здоровому образу жизни", - напоминает звезда.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

На завтрак Настя приготовила овсянку. "Долгое время завтракали йогуртами на овечьем молоке с фруктами и вернулись к овсянке. Овсяная каша с тертым яблоком – это мой самый популярный рецепт", - призналась артистка.

Потап также получил свою порцию здорового завтрака. "Посмотрите, в каких тюремных условиях меня содержат", – шутливо пожаловался он.

Артистка решила сделать онлайн тренировку со своими поклонниками, но провела ее довольно поздно как для себя – в 9 утра. "Для меня это поздний день, ведь я встаю в 6 утра и начинаю свой день очень рано", - говорит NK.

"Обычно мы с Лешей бегаем ранним утром, а потом проводим тренеровку с Андреем. Но это все делается натощак", - рассказала Настя.

Потап и Настя Каменских c тренером Адреем Хомицким (фото: instagram.com/kamenskux)

Затем певица расправилась со вторым завтраком – авокадо, соленый лосось и омлет.

Настя также похвасталась своими книгами и даже сделала подборку любимой литературы. "У меня очень большая библиотека и каждый гость, который приходит, пополняет ее", - отметила она.

На обед Настя приготовила стейк из телятины и зеленый салат. На раскаленной сковороде обжарила с двух сторон мясо (по минуте на каждую сторону), а затем на 25 минут при 150 градусов отправила стейк в духовку для мягкости и сочности. В качестве гарнира певица предпочла коричневый дикий рис.

Вечером артистка обычно занимается в интернет-режиме испанским. "Как награду я получаю обнимашки от мишки. Сейчас мы смотрим сериал "Дефективный детектив" или "Монк". Он добрый такой!" - заявила звезда, показав свой размеренный вечер с любимым. В 21.30 Настя отправилась спать.

Видео: YouTube/NKofficial

Напомним, что ранее Настя Каменских рассекретила любимые книги из домашней библиотеки.